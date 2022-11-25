 

Ущерб «Сикстинской Мадонне» от экоактивистов в Германии оценили в 12 тысяч евро

25.11.2022, 10:40, Разное
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Полиция Лейпцига провела обыски в квартирах двух активистов, которые в августе приклеили себя к картине Рафаэля «Сикстинская Мадонна» в дрезденской картинной галерее, пишет Bild. Отмечается, что общий ущерб, нанесённый активистами, оценивается примерно в €12 тыс.


AP

Немецкая полиция провела обыски в двух квартирах города Лейпцига, пишет Bild. Оперативников интересовали двое граждан: 29-летний Якоб Б. и 22-летняя Майке Г., — состоящих в климатическом движении «Последнее поколение».

Издание напоминает, что в конце августа этого года эти двое активистов устроили акцию в дрезденской картинной галерее, приклеив себя к полотну Рафаэля «Сикстинская Мадонна». По данным государственного культурного собрания Дрездена, действия активистов нанесли ущерб в €5 тыс.: кроме того, из-за временного закрытия галерея потеряла примерно €7 тыс.

Как пишет Bild, в обысках принимало участие более 60 полицейских. В процессе были изъяты носители данных и средства связи, которые могут помочь следователям при установлении объёмов ущерба. Издание отмечает, что Якоб Б. не был дома во время обысков, поскольку он уже находится в изоляторе временного содержания в Мюнхене.

Климатическое движение «Последнее поколение» отреагировало на обыски, пишет Bild. В Twitter организации появилось заявление о том, что действия полиции не остановят движение. 


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