“Давайте нового рожайте”: бросивший старшую дочь Жуков готовится к пополнению в семье

Новый гостем шоу

Натальи Подольской “Ваша Наташа” стал артист группы “Руки

Вверх” Сергей Жуков. Эпизод посвящен семье, воспитанию детей, отношениям в

браке и другим темам личной жизни. Сергей с радостью рассказал все детали

своего отцовства.

Так, первым делом

зашел разговор о старшей дочери Сергея Жукова от первого брака. Саше уже 21 год,

она давно живет в Америке и занимается психологией. Наталья поинтересовалась,

что чувствует Жуков, бросивший девочку в раннем возрасте? Артист отвечает, что,

как и многие молодые отцы, он не осознавал важности младенчества и детства

своего ребенка. Он не понимал, зачем проводить время с младенцем, а просто

ждал, когда девочка вырастет. Сейчас Жуков признается, что сожалеет об

упущенной возможности быть ближе к ребенку.

К счастью, Сергей

Жуков реанимировался в отцовстве в третьем браке. Вместе с супругой Региной он

воспитывает троих детей — дочь и двух сыновей. По секрету, артист признался,

что готовится к пополнению в семье. По словам лидера “Руки Вверх”

старшие дети просят родителей родить еще одного ребенка.

“Просто

замучили! Видимо, такой у них начался период”, — цитирует слова Сергея

Жукова РИА ФАН. Возможно, совсем скоро станет известно о беременности жены

Жукова.