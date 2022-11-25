 

“Она была исключительной женщиной”: в США продают дом Мэрилин Монро

25.11.2022, 10:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Мэрилин Монро – легенда американского кинематографа, культовая актриса, певица и модель, секс-символ эпохи. В нее были влюблены миллионы людей по всему миру, самые успешные коллеги по цеху и влиятельнейшие политики. Он ней не перестают говорить и сплетничать даже сейчас, за десятки лет после смерти.

“Она была исключительной женщиной”, – говорил про Мэрилин Монро “Крестной отец” Голливуда Марлон Брандо. Тысячи людей пытались добиться ее руки и сердца или хотя бы одного свидания. Известному американскому драматургу Артуру Миллеру повезло больше остальных – он стал третьим мужем звезды.

Теперь их любовное гнездышко выставлено на продажу. Квартира Мэрилин Монро расположена в Нью-Йорке в 14-этажном доме 1927 года постройки. Потенциальным покупателям придется выложить за нее более трех миллионов долларов. Кстати, в западном мире есть традиции, когда дом знаменитости оценивается дороже рыночной цены только за свою историю.

Расположенная на 13 этаже здания квартира имеет три спальни и столько же ванных комнат. Будущие владельцы жилья смогут наслаждаться прекрасным видом на пролив Ист-Ривер, прогуливаясь по апартаментам площадью более 200 квадратных метров.

Кроме того, любителям истории винтажа также понравятся дровяные камины, установленные в гостиной и библиотеке. В квартире
Мэрилин Монро есть также кухня с обеденной зоной. Об этом сообщает издание New York Post.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.11.20 / В Беларуси вводится расписание доступа в интернет

02.06.22 / Сын Зеленского даёт ему советы в управлении войсками

22.04.21 / Европейцы крепко “подсели” на российские трубопроводы

16.10.21 / Отбросить стереотипы и придумать собственные тенденции: как максимально выгодно использовать лучшие качества своей внешности

16.10.22 / Сильно похудевшая Ребел Уилсон намекнула на помолвку со своей возлюбленной

22.08.22 / Треугольник молодости: что делать, чтобы восстановить красивую геометрию и подтянуть овал лица

22.10.21 / Путин объявил 2022 год Годом прав человека в России

29.10.22 / Эксплуатировала рабов: Лазарев с потрохами сдал отгрохавшую шикарный особняк Гагарину

01.10.22 / Стащила данные и укатила: подлая Пугачева лишила детей Родины

09.04.22 / Мнение: О расплате за «вот это вот всё»… Кто раскошелится первым?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика