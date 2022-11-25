Никита Ефремов впервые рассказал о борьбе с зависимостью: “Долго употреблял”

Актер Никита Ефремов, пожалуй, впервые открыто признался в том, что борется с алкоголизмом, и рассказал, как именно.

Не скрываю, что у меня есть зависимость. Долго употреблял алкоголь в чрезмерном количестве. Когда я осознал наличие этой проблемы и признался в этом прежде всего самому себе, то бороться с недугом стало проще. К сожалению, алкоголизм в России – большая беда, и о ней надо говорить открыто, – сказал актер в интервью “7 Дней”.

Он добавил, что справился с проблемой только вместе со специалистом:

Я пользуюсь помощью психологов. У меня есть специалисты по всем проблемам. И своим друзьям советую того или иного специалиста. С помощью методов психологии, например, ударов палкой в подушку я избавляюсь от накопившей агрессии. Еще кричу в лесу.

Ранее о зависимости Ефремов говорил лишь однажды – в интервью Ксении Собчак в январе 2021 года, не делая акцент на борьбе с этим, скорее, говорил о наличии проблемы:

Ужас этой болезни был в том, что никто не знает, как ты на самом деле пытался не делать этого. Были и наркотики. В какой-то момент уже неважно, ты просто хочешь, чтобы тебе стало нормально. У меня было ощущение, что это моя проблема, с которой я должен справиться сам. Но дело в том, что это гораздо более сильное зло, чем я, что мне здесь необходима помощь… Когда я первый раз попробовал (это было в детском лагере), это было под влиянием некой романтизации, что я сейчас со взрослыми ребятами буду классно развлекаться.

Никита Ефремов

На этой неделе у Никиты Ефремов состоялась большая премьера – вышел фильм “Сестры” с ним в главной роли. Там он впервые за долгое время прокомментировал свои отношения с отцом. Тот, напомним, сейчас отбывает срок в тюрьме.

8 июня 2020 года в 21:44 у дома номер 3 на Смоленской площади произошла страшная авария с участием Михаила Ефремова. Его автомобиль на полной скорости пересек сплошную и выехал на полосу встречного движения, столкнувшись с фургоном “Лада”. Водитель фургона, 57-летний Сергей Захаров, скончался от полученных травм и обильной кровопотери следующим утром в НИИ имени Склифосовского. На Ефремова завели уголовное дело.

Практически все лето актер находился под домашним арестом, был неоднократно вызван на допрос, записывал видеообращение, в котором рассказывал о произошедшем, но после в суде признать свою вину отказался. Ефремов несколько раз менял свою позицию по последнему вопросу и лишь 3 сентября окончательно сознался. А 9 сентября ему зачитали обвинительный приговор. Помимо 8 лет колонии общего режима, актера также обязали выплатить 800 тысяч рублей штрафа в пользу старшего сына Сергея Захарова. В апреле 2021 года Михаил Ефремов дал первое интервью из колонии общего режима и рассказал о своей жизни в тюрьме.

Комментарий Никиты Ефремова о жизни после ареста отца читайте тут.

Никита и Михаил Ефремовы