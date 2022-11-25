26-летняя дочь Билла Гейтса впервые станет мамой

Накануне 26-летняя дочь экс-супругов Билла и Мелинды Гейтс, Дженнифер, рассекретила свою первую беременность. Она опубликовала в соцсетях совместное фото с 31-летним мужем-миллионером Найелем Нассаром, на котором отчетливо видно растущий живот девушки. Ожидается, что малыш появится на свет в марте следующего года.

Благодарна, – коротко написала Дженнифер.

Естественно, комментарии к посту моментально заполнились поздравлениями фанатов, а также знаменитых родственников и друзей.

Я не могла бы быть более взволнована встречей с этой малышкой и наблюдением за тем, как вы двое становитесь родителями, – призналась мать Дженнифер, Мелинда Гейтс.

Вау. Поздравляем замечательную пару! – написала модельер Вера Вонг.

Я очень рада за вас, нам нужны замечательные люди, чтобы создавать еще больше замечательных людей, привносящих любовь в этот мир, – добавила организатор селебрити-мероприятий Марси Блюм.

Дженнифер Гейтс вышла замуж за американца египетского происхождения и страстного поклонника верховой езды Найеля Нассара в октябре 2021 года. Пара обменялась клятвами перед 300 гостями грандиозной церемонии в Салеме, штат Нью-Йорк. Пару объединяет любовь к лошадям и общие студенческие воспоминания — они вместе учились в Стэнфордском университете. Впервые о об их романе заговорили в 2017-м, а уже в 2020 Найель сделал возлюбленной предложение руки и сердца.

Отметим, что в июле другая дочь основателя Microsoft Билла Гейтса — Фиби — стала жертвой интернет-троллей. Девушка столкнулась с расизмом после того, как опубликовала фото с бойфрендом.