Китай побил собственный рекорд по заболеваемости ковидом

Китайские власти распорядились усилить карантинные меры в городах на фоне роста числа заражений вирусом COVID-19, пишет CNA. Как передаёт телеканал, в среду в Китае было зарегистрировано около 31 тысячи новых случаев заболевания — это высочайший показатель с начала пандемии. На фоне новых ограничений в стране вспыхивают беспорядки, отмечается в репортаже.

Китайские власти распорядились усилить карантинные меры на фоне роста числа заражений вирусом COVID-19. В городе Чанчунь на северо-востоке страны администрация настоятельно рекомендовала жителям отказаться от необязательных перемещений, избегать массовых скоплений людей и взять в привычку передвижение от пункта А к пункту Б.

Кроме того, в стране закрыли на локдаун шесть миллионов человек в городе Чжэнчжоу. Это произошло после беспорядков, вспыхнувших на местном заводе по производству IPhone из-за политики ковидных ограничений и условий труда. Жители города не могут покидать территорию без отрицательного результата теста на ковид и разрешения от местных властей.

Несколько других городов, в том числе Пекин, Шанхай и Гуанчжоу, также ужесточили ковидные ограничения на фоне роста числа заражений. Торговые центры и магазины в столице закрылись. В среду в Китае было зарегистрировано около 31 тысячи новых случаев заболевания — это высочайший показатель с начала пандемии.

МУЖЧИНА НА УЛИЦЕ: У скольких людей есть накопления, которые могли бы их поддерживать, если вся активность так и будет останавливаться? Даже если у вас есть деньги, чтобы оставаться дома каждый день, это не жизнь, это прозябание на последнем издыхании.

ДРУГОЙ МУЖЧИНА НА УЛИЦЕ: Сейчас большое число случаев — бессимптомные, а значит непосредственная угроза человеческой жизни не так серьёзна. В этих обстоятельствах, возможно, руководству и всем отраслям стоило бы изучить вопрос о применении подходящих новых методов и механизмов предотвращения и контроля заболеваемости?

Сотни работников-мигрантов, по сообщениям, оказались без крова на улицах Гуанчжоу на юге Китая. В течение месяца в городе бушует одна из крупнейших в стране вспышек заболеваемости ковидом. Китайские СМИ сообщают, что речь идёт о людях, которых освободили из карантинных ковидных центров, однако они не могут вернуться в свои жилища в пригородных посёлках района Хайчжу в Гуанчжоу, поскольку тот был закрыт для въезда после того, как стал эпицентром вспышки. По словам властей, взятие вспышки под контроль может занять ещё месяц. Поэтому мигранты, которым некуда пойти, ищут временное пристанище под мостами, в подземных переходах или на берегу реки вблизи пригородных посёлков.

Волонтёры организовали доставку припасов для рабочих, помощь некоторым из них в поиске крова, однако, по их словам, этого совсем не достаточно. Они также говорят о создании порочного круга. Учитывая нехватку жилья для освобождённых из карантинных учреждений, многие отказываются покидать их. Это означает, что те, кто болеет и самоизолируется дома в поселениях, не могут быть доставлены в карантинные больницы.

Дата выхода в эфир 24 ноября 2022 года.