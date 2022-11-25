Демонстрация преемника или стабильности династии Ким — обозреватель Guardian о «выходе в свет» дочери северокорейского лидера

Руководитель КНДР Ким Чен Ын впервые показал миру дочь на испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты, пишет обозреватель The Guardian. Десятилетняя Джу Э может потенциально стать преемником отца и продолжить курс династии Ким. Эксперты полагают, что внезапное появление дочери лидера страны на публике стоит рассматривать как чёткий сигнал о том, что Северная Корея, вооружённая ядерным оружием, никуда не денется.



AP

Тщательно созданный образ Ким Чен Ына как человека из народа, вооружённого ядерным оружием, завершился на выходных неожиданным появлением его дочери при запуске ракеты большой дальности. Кадры, на которых Ким держит руку молодой девушки, затмили испытательный запуск крупнейшей на сегодняшний день северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-17 и вызвали слухи о будущем династии, правившей страной более 70 лет. «Что мы знаем о спутнице Кима и есть ли основания для теорий о том, что однажды она станет преемницей своего отца?» — задаётся вопросом обозреватель The Guardian.

По данным представителей южнокорейской разведки, её зовут Джу Э и ей, предположительно, 10 лет. Впервые о ней упомянул бывший американский баскетболист Деннис Родман, после того как посетил семью Ким в 2013 году. Сообщается, что Джу Э — второй ребёнок в семье Ким Чен Ына и у неё есть брат и сестра. В субботу её видели держащей за руку своего отца на запуске межконтинентальной баллистической ракеты в сопровождении своей матери Ли Соль Чжу. Всё в её публичном дебюте было тщательно срежиссировано, вплоть до бело-чёрно-красного наряда, который соответствовал цветам ракеты. Государственные СМИ сообщили, что её появление — первое официальное подтверждение того, что у Ким Чен Ына есть дети, — подчёркивает, что средства ядерного сдерживания предназначены для «защиты детей Северной Кореи» от нападения США, называя их запасы «памятниками, которые должны передаваться потомкам из поколения в поколение», — пишет обозреватель издания.

Тем не менее внимание государственных СМИ к символизму не помогло ослабить слухи о том, что Ким, которому под 40 лет и у которого были проблемы со здоровьем, начинает думать о своём преемнике. Однако некоторые аналитики считают, что шансы северокорейской политической элиты принять женщину в качестве лидера — даже правнучку основателя страны Ким Ир Сена — невелики. «Маловероятно, что кто-либо из женщин семейства Ким будет возведён на престол, чтобы править Северной Кореей», — заявил Леонид Петров, эксперт по Северной Корее из Международного колледжа менеджмента в Сиднее. По его мнению, если это произойдёт, то наиболее вероятным преемником станет влиятельная сестра Кима Ким Ё Чжон, которая в среду предупредила США, что они столкнутся с ещё «более фатальным кризисом безопасности», если продолжат настаивать на том, чтобы ООН осудила недавнее испытание северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты, отмечает обозреватель The Guardian.

«Если у Ким Чен Ына не будет преемника мужского пола, это оставит открытой возможность для Ким Ё Чжон унаследовать высшую руководящую роль в Северной Корее», — заявил Петров, добавив, что невозможно подтвердить, сколько у него детей. «Однако я думаю, что более вероятно, что на смену Киму придёт коллективное руководство, а некоторые из его родственниц будут включены в круг лиц, принимающих решения, чтобы придать им дополнительную легитимность. Ким Чен Ын ещё относительно молод, поэтому, чтобы продемонстрировать свой образ заботливого отца и доброжелательного правителя, он взял свою маленькую дочь, чтобы сфотографироваться на стартовой площадке межконтинентальной баллистической ракеты», — цитирует эксперта обозреватель The Guardian.

Неожиданное появление Джу Э следует рассматривать как демонстрацию стабильности и преемственности, лежащих в основе династии Ким, считает бывший аналитик ЦРУ Су Ким, ныне работающая в Rand, которая отметила, что у Ким Чен Ына может быть более одного сына. «Возможно, дело не в том, чтобы представить Джу Э в качестве официальной наследницы, но, поскольку она, наряду со своими братьями, продолжит наследие Кима, для него имеет смысл показать общественности одного из своих детей. С точки зрения преемственности дети Кима всё ещё довольно молоды и — по крайней мере, с точки зрения общественности — вероятно, не готовы «перенять власть» в стране. Учитывая возраст Кима, несмотря на его проблемы со здоровьем, он, вероятно, не готов передать бразды правления своим маленьким детям», — цитирует слова Су Ким обозреватель The Guardian.

Глубоко патриархальная политическая культура Северной Кореи не лишает автоматически женщин права возглавить страну, считает директор North Korea Leadership Watch Майкл Мэдден. За исключением внезапных проблем со здоровьем, которые могут привести к нетрудоспособности или смерти, у Кима достаточно времени, чтобы выбрать кандидатов в приемники. Он уже продвигал свою сестру на руководящие должности и назначил Чхве Сон Хи первой женщиной-министром иностранных дел Северной Кореи.

«Если речь идёт о долгосрочной, запланированной наследственной преемственности, то у режима достаточно времени, чтобы создать условия, при которых женщина-преемница сможет прийти к власти. Это произойдёт за счёт создания базы политической поддержки северокорейских элит, а также с помощью пиара и идеологической обработки», — объяснил Мэдден, пишет обозреватель The Guardian.

Приход Ким Чен Ына к власти продемонстрировал, что режим может быть гибким, когда дело доходит до выбора наследника. Ким Чен Нам, старший сын Ким Чен Ира, впал в немилость в 2001 году, когда он был арестован в аэропорту Нарита за попытку въезда в Японию по поддельному паспорту. Он был убит в 2017 году якобы по приказу Ким Чен Ына. Как сообщается, второй сын Ким Чен Ира, Ким Чен Чхоль, считался слишком «женоподобным» для руководящей роли.

По словам Су Ким, прежде всего решение Ким Чен Ына связать дочь со своей ядерной программой было направлено на то, чтобы послать сигнал народу страны и остальному миру о том, что Северная Корея, вооружённая ядерным оружием, никуда не денется. «Кто бы ни имел дело с Кимом IV, Ким Чен Ын хочет дать понять, что им также придётся иметь дело с ракетами и ядерным оружием», — резюмирует обозреватель газеты The Guardian.