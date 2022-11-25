Москва помогла оформить федеральные выплаты жителям новых регионов и Украины

В пункте приема можно подать заявку на федеральные выплаты, оформить СНИЛС, получить консультации по записи ребенка в школу или детский сад. Также переселенцы могут обратиться за помощью в трудоустройстве или психологической поддержкой, сообщил глава Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак.

По его словам, в пункт обратились уже более 30 тысяч человек. Из них 23 тысячи получили единовременную выплату – 10 тысяч рублей из бюджета Воронежской и Ростовской областей.

Около 10 тысяч человек получили единовременную и ежемесячные социальные выплаты по указу президента, уточнил Стружак.

Пункт расположен по адресу: Скорняжный переулок, 4. Там созданы зоны первичных консультаций и приема заявлений, организована комната матери и ребенка. Время работы – с 9:00 до 18:00 в будние дни. В выходные пункт закрыт.

Напомним, что в Москве действует Центр поддержки семей мобилизованных. Он расположен по адресу: ул. Сергия Радонежского, д.1, стр.1. Специалисты оказывают поддержку по вопросам денежных выплат, помогают устроить детей в школы и детсады, подобрать вакансии и многое другое.