 

Изнасилованная жена Пьера Нарцисса выдала подноготную семейных сцен: Будет рожать от сына

25.11.2022, 6:40, Разное
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Бывшая жена эстрадного певца
и звезды “Фабрики звезд” Пьера Нарцисса стала героиней нового выпуска
шоу “Алена, блин!”. Виктория Калачева выдала всю подноготную семейных
сцен. В разговоре ведущая и героиня обсудили и отношения супругов в прошлой жизни,
и реакцию дочери на уход Нарцисса, и планы Виктории на будущее.

Напомним, что ранее стало
известно о непростых отношениях Пьера Нарцисса и Виктории Калачевой. По словам
женщины, супруг напивался и избивал ее. В состоянии алкогольного опьянения он
был агрессивен и к дочери, душил ее и угрожал расправой. Сейчас же насилованная
жена Пьера Нарцисса говорит иные вещи, рассыпаясь в благодарности и любви к бывшему
мужу.

Более того, Виктория собирается
воскресить душу покойного Пьера. По ее религиозным убеждениям, душа артиста
продолжает наблюдать за жизнью семьи и ждет подходящего момента, чтобы
переродиться. Для этого должен родиться мальчик, в тело которого и перейдет
душа Нарцисса.

Бывшая жена придумала неообычный план: она будет рожать ребенка от старшего сына Пьера Нарцисса, зачатого еще во время жизни в Камеруне.
На телепроекте “Битва экстрасенсов” Виктория заявила, что наследник уже
согласился дать свой биоматериал.


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