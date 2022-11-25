Изнасилованная жена Пьера Нарцисса выдала подноготную семейных сцен: Будет рожать от сына

Бывшая жена эстрадного певца

и звезды “Фабрики звезд” Пьера Нарцисса стала героиней нового выпуска

шоу “Алена, блин!”. Виктория Калачева выдала всю подноготную семейных

сцен. В разговоре ведущая и героиня обсудили и отношения супругов в прошлой жизни,

и реакцию дочери на уход Нарцисса, и планы Виктории на будущее.

Напомним, что ранее стало

известно о непростых отношениях Пьера Нарцисса и Виктории Калачевой. По словам

женщины, супруг напивался и избивал ее. В состоянии алкогольного опьянения он

был агрессивен и к дочери, душил ее и угрожал расправой. Сейчас же насилованная

жена Пьера Нарцисса говорит иные вещи, рассыпаясь в благодарности и любви к бывшему

мужу.

Более того, Виктория собирается

воскресить душу покойного Пьера. По ее религиозным убеждениям, душа артиста

продолжает наблюдать за жизнью семьи и ждет подходящего момента, чтобы

переродиться. Для этого должен родиться мальчик, в тело которого и перейдет

душа Нарцисса.

Бывшая жена придумала неообычный план: она будет рожать ребенка от старшего сына Пьера Нарцисса, зачатого еще во время жизни в Камеруне.

На телепроекте “Битва экстрасенсов” Виктория заявила, что наследник уже

согласился дать свой биоматериал.