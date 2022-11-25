Воспитал чужую дочь, но сам отцом так и не стал: что случилось со звездой “6 кадров” Дороговым

Сергей Дорогов получил широкую известность благодаря шоу “6 кадров”, где снимался вместе с Федором Добронравовым, Ириной Медведевой и другими прославленными на сегодняшний день актерами. К сожалению, теперь Дорогов радует почитателей своего творчества новыми работами не так часто, как раньше. Многие даже не догадываются, как и чем живет артист за пределами экранов.

Сергей Дорогов появился на свет в 1959 году и вырос в простой семье. Отец будущего артиста работал инженером, мама трудилась в отделе кадров, а сам Сергей с ранних лет проявлял интерес к сцене. В детстве Дорогов посещал театральную студию, а после окончания школы пытался поступить в вуз на актерский факультет. Однако достичь цели ему удалось далеко не сразу.

Сергей не смог пройти отбор в вузы Свердловска и Москвы, зато в Воронеже ему улыбнулась удача. В 1987 году он окончил актерский факультет местного театрального института,

где познакомился с Федором Добронравовым. После получения диплома закадычные друзья два года работали в Воронежском Молодежном театре, а затем вместе поехали покорять столицу.

Вскоре Дорогов стал актером “Сатирикона” и начал активно сниматься. Изменения в личной жизни тоже не заставили себя долго ждать. Устроившись в театр, артист познакомился с художником-гримером Татьяной. Коллеги влюбились друг в друга буквально с первого взгляда и вскоре решили быть вместе.

К моменту знакомства у Татьяны уже была наследница Анна от прошлых отношений, но актера это не отпугнуло. Сергей принял чужую дочь как родную, помогал возлюбленной ее воспитывать, а после свадьбы и вовсе удочерил. Однако общих детей у супругов так и не появилось.

По словам Дорогова, в непростые времена им с женой приходилось откладывать вопрос пополнения. Именно поэтому артисту не удалось стать отцом. Впрочем, отсутствие потомства не стало для звезды трагедией. Сергей утверждал, что не ощущал себя бездетным, потому что всегда воспринимал Анну как свою родную дочку. Наследница актера давно выросла и пошла по стопам мамы.

Сейчас Сергею Дорогову 63 года. Он продолжает сниматься в кино и играть на сцене, но появляется на экранах уже не так часто, как, вероятно, хотелось бы поклонникам. В последний раз актер порадовал зрителей новой работой в 2020 году, снявшись в фильме “Кто поймал букет невесты”.