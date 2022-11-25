 

Воспитал чужую дочь, но сам отцом так и не стал: что случилось со звездой “6 кадров” Дороговым

25.11.2022, 5:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сергей Дорогов получил широкую известность благодаря шоу “6 кадров”, где снимался вместе с Федором Добронравовым, Ириной Медведевой и другими прославленными на сегодняшний день актерами. К сожалению, теперь Дорогов радует почитателей своего творчества новыми работами не так часто, как раньше. Многие даже не догадываются, как и чем живет артист за пределами экранов.

Сергей Дорогов появился на свет в 1959 году и вырос в простой семье. Отец будущего артиста работал инженером, мама трудилась в отделе кадров, а сам Сергей с ранних лет проявлял интерес к сцене. В детстве Дорогов посещал театральную студию, а после окончания школы пытался поступить в вуз на актерский факультет. Однако достичь цели ему удалось далеко не сразу.

Сергей не смог пройти отбор в вузы Свердловска и Москвы, зато в Воронеже ему улыбнулась удача. В 1987 году он окончил актерский факультет местного театрального института,
где познакомился с Федором Добронравовым. После получения диплома закадычные друзья два года работали в Воронежском Молодежном театре, а затем вместе поехали покорять столицу.

Вскоре Дорогов стал актером “Сатирикона” и начал активно сниматься. Изменения в личной жизни тоже не заставили себя долго ждать. Устроившись в театр, артист познакомился с художником-гримером Татьяной. Коллеги влюбились друг в друга буквально с первого взгляда и вскоре решили быть вместе.

К моменту знакомства у Татьяны уже была наследница Анна от прошлых отношений, но актера это не отпугнуло. Сергей принял чужую дочь как родную, помогал возлюбленной ее воспитывать, а после свадьбы и вовсе удочерил. Однако общих детей у супругов так и не появилось.

По словам Дорогова, в непростые времена им с женой приходилось откладывать вопрос пополнения. Именно поэтому артисту не удалось стать отцом. Впрочем, отсутствие потомства не стало для звезды трагедией. Сергей утверждал, что не ощущал себя бездетным, потому что всегда воспринимал Анну как свою родную дочку. Наследница актера давно выросла и пошла по стопам мамы.

Сейчас Сергею Дорогову 63 года. Он продолжает сниматься в кино и играть на сцене, но появляется на экранах уже не так часто, как, вероятно, хотелось бы поклонникам. В последний раз актер порадовал зрителей новой работой в 2020 году, снявшись в фильме “Кто поймал букет невесты”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.09.22 / Устранить препятствия и послать сигнал готовности: какие кристаллы могут привлечь любовь

13.11.21 / Всероссийский союз вахтёров поблагодарил правительство за введение QR-кодов

12.11.22 / Что обуть зимой? Эксперт по стилю рассказал про тренды

22.09.21 / Гигантская комета размером с планету летит к центру Солнечной системы

02.08.21 / Суд в Казани признал вкладчиков Finiko невменяемыми и отправил их на принудительное лечение

25.05.21 / B Capital соучредителя Facebook Саверина удваивает SaaS в Китае

08.03.21 / Вода на Уране и Нептуне отличается от земной

22.11.21 / Ивар Калныньш назвал покойную Нину Русланову взрывной актрисой

09.11.21 / Работающие в нерабочие дни получат из бюджета по 10 тысяч рублей

18.11.22 / В рынок бытовой техники России встраиваются китайские и российские бренды

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика