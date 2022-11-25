 

Зачем нужен созаемщик по ипотеке?

25.11.2022, 5:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В последние месяцы банки регулярно ужесточают требования для ипотечных заемщиков. Для повышения шансов на одобрение кредита и снижения ставок можно привлечь созаемщика.

По сути, созаемщик – это еще один заемщик с такими же обязательствами перед кредитным учреждением. Им может стать как родственник или друг, так и любое третье лицо. Некоторые банки автоматически привлекают созаемщика, как правило, жену или мужа, если между супругами не заключен брачный договор о разделении обязательств по кредиту.

Задуматься о созаемщике стоит тем, у кого испорчена кредитная история или уровень доходов не позволяет рассчитывать на выгодную ставку по ипотеке. Исправить эту ситуацию поможет заемщик с хорошим рейтингом, низкой долговой нагрузкой и высокой зарплатой.

У созаемщика общий счет и график платежей по ипотеке с заемщиком. Ему предоставляется полная информация об обслуживании кредита. Он также может погашать ипотеку досрочно или направлять заявку на рефинансирование.

Важно не путать созаемщика с поручителем. Последний лишь гарантирует, что ипотека будет надлежащим образом обслуживаться заемщиком. Банк не так тщательно проверяет поручителя и заключает с ним отдельный договор, где прописывается ответственность по ипотеке. Созаемщик же участвует в составлении основного ипотечного договора и может влиять на него. При наличии и поручителя, и созаемщика, если возникнут проблемы с выплатами, банк обратиться именно к созаемщику.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.06.21 / Как стричь волосы, если лицо круглое: правило высоты лба (для стильной прически)

25.02.22 / Экипаж погиб: под Воронежем разбился Ан-26

06.02.21 / Пойманный в Непале снежный человек оказался братом Фёдора Конюхова

14.05.21 / Когда рост небольшой, все уловки придется изобретать заново: как невысокой женщине вписать в свой летний гардероб юбку миди

25.09.20 / Князь Альбер и княгиня Шарлен, Джонни Депп, Хелен Миррен, Марат Сафин и другие гости гала-вечера в Монте-Карло

17.12.20 / Вор в законе из России победил на выборах шерифа в Луизиане

12.02.22 / Как адаптировать модные тенденции под свой образ женщине за 40: секреты безупречного стиля

01.12.21 / Эксперт развеял мифы о смартфонах, в которые давно пора прекратить верить

17.10.21 / Клим Шипенко потерял видеозаписи, сделанные на борту МКС

19.03.21 / «Китай – это Россия из параллельной вселенной»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика