Мнение: О полупризнании Украиной возможности своего поражения

Горькие истины доходят медленно. Особенно, когда ты злой и на кураже, а стройный хор пиарщиков каждый день убеждает: «ми їх побиваємо, ми їх перемагаємо». И надо признать, пиар у Киева всегда был хорош. Поучиться не грех.

Вот самый свежий урок.

В ответ на российские обескураживающие удары по украинской энергетике по всей стране, вернувшейся к лучине, стали открываться пункты обогрева для лишившихся света и тепла сограждан. Уже более 3720 точек открыто. А нейминг — ну нереально крутой!

«Пункты несокрушимости»! Или «Пункти незламності».

Вот так выглядит один из первых, открывшихся в Херсоне ещё до того, как это стало мейнстримом.

Да, просто утеплённая палатка, запитанная от генератора ГСЧС. Скромно. Дёшево. Сердито. А внутри, так и убого на иной взгляд.

Но зато есть свет, тепло, вода, интернет и чувство единения. Плюс, повторюсь, название.

Вот российская бюрократия, случись нечто подобное в РФ, назвала бы такие точки «Пунктами временного пребывания». Или, быть может, «Пункты помощи лицам в сложной жизненно-бытовой ситуации». Казённо. Нудно. Скучно.

А тут — «Пункты несокрушимости». От одного названия сердца наполняются гордостью. И всем ясно, что не бомжевать ты пришёл в палатку к пожарным, потому что дома и холодно, и голодно, и чуточку темно, а демонстрировать миру собственную несокрушимость. Ну и коллективную тоже, на зло ворогові.

Сильно, да.

Но всё же есть в этом небольшой, малюсенький, крохотный прокол киевских пиарщиков. То ли от поспешности, то ли от усталости, то ли от накатывающей злости. В конце концов, не киборги на Банковой — обычные люди.

Так вот, прокол… Он не в том, что «несокрушимость» творчески позаимствована у советского военного марша, созданного в 1943 году композитором Александром Александровым на стихи Осипа Колычева. Того самого, про «несокрушимую и легендарную». Это было бы ещё полбеды: с одной стороны, Украина рвёт сейчас со всем наследием Страны Советов, но с другой, ВСУ как раз в этом году познали «радость побед» — и лучше, чем советские поэты, про это вам никто не скажет.

Прокол — в аллюзии на широко известный древний афоризм про «можно победить, но невозможно сокрушить». За годы хождения по головам и книгам он, перефразированный многократно, затёрся как старый медный пятак. Но узнаваемости не утратил.

Так что же, получается, делая акцент на «несокрушимости» Украины, власть признаёт, пусть и не прямо, что победить-то Украину — можно? Что поражение в борьбе возможно и лишь «дух нации» так и останется несокрушённым?

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