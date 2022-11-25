 

Мнение: Европейская помощь

25.11.2022, 4:22, Разное
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Производство оружия в Восточной Европе взлетело до уровней холодной войны

Военная промышленность в Восточной Европе «штампует» оружие, артиллерийские снаряды и другое военное снаряжение невиданными до холодной войны темпами, стараясь помочь Украине в войне с Россией.

Это не мобилизация военной промышленности, но это и не работа мирного времени. Именно так работает военная промышленность в затяжной войне.

По сути, вместо отсутствующей украинской промышленности (а Украина, как и Россия, беспощадно грабилась своими собственными ворами-олигархами, и потому и без войны в промышленном отношении представляет из себя руину) на войну работает промышленность Европы. Ну, и вообще стран «Раммштайнской группы».

И в этом смысле соотношение явно не в пользу России – только совокупный военный бюджет «Раммштайна» превышает 1,5 трлн долларов в то время, когда весь российский ВВП примерно равен этой сумме. Поэтому как раз союзникам Украины совершенно необязательно проводить мобилизацию своего ВПК – они даже в нынешнем состоянии вполне справляются с задачей не только восполнения убыли военной техники, вооружений и боеприпасов, но и постепенно усиливают Украину.

Задача – не просто победить Россию. Задача – максимально ее обескровить и выключить из активной политики лет на 20-30, а если получится, то и на более долгий срок. Примерно так, как это получилось в Крымской войне 19 века, которую Россия не то чтобы проиграла в военном отношении, но роль «европейского жандарма» утратила и практически навсегда.

Источник: Эль Мюрид


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