 

Евродепутат от Польши – вообще-то Украине следовало бы попросить у нас прощения за трагедию в Пшеводуве

25.11.2022, 3:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Украинцам надо скорее начать беречь своих союзников, а не заявлять о своём соперничестве с ними в регионе, заявил евродепутат Рышард Чарнецкий. В беседе с Polsat News польский политик также упрекнул соседей в том, что они не принесли полякам своих извинений за упавшую ракету и беспардонно возложили всю ответственность на россиян.


Facebook

Экс-посол Украины в Берлине Андрей Мельник был назначен на пост замлавы МИД страны. Депутат Европарламента от польской партии «Право и справедливость» Рышард Чарнецкий прокомментировал это решение в эфире Polsat News. «Я думаю, что это очень плохое решение. Необходимо об этом открыто сказать нашим соседям и друзьям с Украины», — подчеркнул политик. «Это человек, который, будучи послом Украины в Германии, релятивизировал преступления против евреев и поляков, которые во время Второй мировой войны совершили украинские шовинисты, и пытался размыть всё дело», — добавил он. 

В интервью евродепутат признал, что не в состоянии понять именно такого назначения. «Я считаю, что это ошибка, похоже, как и отсутствие извинений за трагедию в Пшеводуве», — объяснил он. По его словам, то, что польская сторона до сих пор не получила извинений за случившееся, — политическая ошибка. 

«До меня не доходит, как можно делать вид, что за это ответственны россияне, если уже американская разведка чётко определила, чья это вина… Я понимаю все обстоятельства, что это не было преднамеренно, но факт остаётся фактом», — констатировал он.

Чарнецкий уверен, что если бы украинцы сказали «извините», то Польша отнеслась бы к этому с пониманием. «Отсутствие этих извинений — подарок для Владимира Путина. РФ будет использовать такие ситуации для того, чтобы внести раскол между поляками и украинцами», — разъяснил он. 

Польский евродепутат также рассказал, что ему совершенно непонятны слова одного из советников президента Зеленского, который заявил, что Украина и Польша будут соревноваться за лидерство в этом регионе Европы и Украина победит в этом соперничестве. По его оценкам, Украине сейчас следует скорее делать ставку на поиск союзников. «На мой взгляд, украинцы должны сейчас сосредоточиться на том, чтобы дать отпор российской атаке и оценить большую роль Польши, которая принимает очень активное участие в оказании помощи», — резюмировал он в Polsat News.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.05.21 / Правильные перекусы и много воды: как быстро привести фигуру в порядок

29.07.22 / BFM TV – во Франции «водная полиция» ловит нарушителей, поливающих лужайки во время засухи

10.12.21 / Генетический тест: что врачи думают об этом исследовании

26.08.21 / Минпромторг разработал профессиональные нормы потребления алкоголя

16.06.22 / Пожимает руку невидимке: американка назвала Байдена отцом своего сына

22.09.22 / Виктор Медведчук возглавит украинское подразделение Russia Today

20.01.22 / Полным женщинам нет смысла худеть перед зачатием — ученые США

14.09.22 / Гроб Елизаветы II прибыл в Букингемский дворец — его встречала вся семья, включая Меган и Гарри

06.09.21 / Продуманные хозяйки готовят только так: делаем печенье на пельменнице (фото)

15.11.22 / “Очень больно”: замученная инвалидка Тарасова отвела душу на съемках “Ледникового периода”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: ryb[email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика