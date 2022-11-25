 

“Испражнения и откровенный шлак”: кривляющегося Киркорова отправили на помойку

25.11.2022, 3:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российский певец Филипп Киркоров, Ольга Бузова и другие артисты снимутся в ремейке фильма “Ирония судьбы”. Новая версия истории Эльдара Рязанова будет по-другому называться и безусловно будет смотреться современно, считают создатели. Киркоров, к примеру, повторит в картине сцену с Ипполитом в душе. Однако не всем такой ремейк придется по вкусу. Музыкальный критик Сергей Соседов возмутился тем, что Киркоров позарился на святое.

“К ремейкам фильмов я отношусь негативно. Они должны существовать только в хрестоматийном классическом варианте. А все эти испражнения с неталантливыми людьми – это пустая трата времени и денег. Какой-то канал просто позволяет себе выбрасывать деньги на помойку, снимая откровенный шлак. Потому что не может этот состав артистов показать уровень профессиональной игры актеров старой школы. Подобные ремейки – это надругательство и насмешка над гениальным рязановским шедевром. Это должно караться законом о недопустимости надругательства над шедеврами литературы, музыки, тетра и кино. Это преступно. Что там Киркоров и Бузова могут наиграть? Ну это курам на смех”, – рассказал Сергей Соседов в беседе с Пятым каналом.

Напомним, Филипп Киркоров давно озвучивает мультипликационных персонажей и снимается в разных проектах, а Ольга Бузова даже работала в МХАТ имени М. Горького. Правда, у поющей ведущей из этого ничего хорошего не вышло, и публика в итоге погнала ее в шею.

Ремейк “Самоирония судьбы” выйдет на экраны в преддверии нового года. В фильме будут отсылки не только к “Иронии судьбы” Эльдара Рязанова, но и к ленте “Карнавальная ночь”, а также “Иван Васильевич меняет профессию”. В картине также появятся Клава Кока, Гарик Мартиросян, Михаил Галустян, Ляйсан Утяшева и другие артисты.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.07.22 / Прямые рейсы будут выполняться из Сочи в Иорданию

13.07.21 / Скандалы: Темза надежней родных берегов

27.11.21 / Мнение: Покушение на убийство

21.05.21 / Регина Тодоренко, Мария Кожевникова, Яна Рудковская, Ляйсан Утяшева и другие на Manhattan Dinner HELLO!

24.09.22 / Старик Виторган отдал малолетних дочерей чужим людям: Хорошо и весело!

17.01.22 / Юлию Пересильд готовят к полёту на Марс

02.03.21 / В древнем пророчестве говорится о войне США с Ираном, которая начнется до окончания пандемии коронавируса

12.01.21 / Реальный папа: в Сети появилось редкое фото Константина Хабенского и его 13-летнего сына Ивана

30.01.22 / Мнение: Канадские траки давят Трюдо

22.11.22 / DT – власти Великобритании призовут население снизить температуру батарей в квартирах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика