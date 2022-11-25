NBC – «болезнь Америки» — в США зафиксирован очередной случай массового расстрела школьников

В американском штате Филадельфия зафиксирован очередной случай массового расстрела школьников, пишет NBC News. Как отмечается, таких происшествий становится настолько много, что жители США уже перестают обращать на них внимание. Тем не менее именно преступления с применением огнестрельного оружия стали причиной номер один детской смертности в Соединённых Штатах.

Накануне Дня благодарения Америка расплачивается за волну насилия, захлестнувшую страну. Сегодня днём ​​в Филадельфии стреляли в четверых старшеклассников. Каждую неделю происходит почти 13 случаев массовых расстрелов, которых настолько много, что мы стали чаще забывать о тех, что произошли на прошлой неделе или в прошлом месяце. 21 человек, среди которых дети и учителя, был убит в Увальде, штат Техас. 10 человек застрелены в продуктовом магазине в Буффало, пятеро в Роли, четверо в Мемфисе, четверо в Талсе, шестеро в Сакраменто. Список мучительно длинный.

РОБ БОНТА, генеральный прокурор Калифорнии: Мы знаем, что это болезнь Америки, единственная в мире.

Дэвид Хогг, один из старшеклассников из Паркленда, штат Флорида, где погибли 17 человек, сегодня утром в 02:24 написал в Twitter: «Я устал просыпаться от сообщений об очередной массовой стрельбе в Америке».

ДЭВИД ХОГГ, выживший после массового расстрела в Паркленде: Это будет продолжаться, и мы должны работать вместе, чтобы предотвратить это.

Ежедневно по стране в результате применения огнестрельного оружия погибает 49 человек.

СТИВЕН ДЕТТЕЛЬБАХ, директор Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ: Больше всего я боюсь, что мы как страна привыкнем к этому, примем это или будем думать, что это нормально, что это часть нашей национальной истории.

Педиатр Эмили Либерман была со своими детьми в Хайленд-Парке, штат Иллинойс, когда 4 июля вооружённый преступник убил семь человек. Сейчас она возглавляет группу врачей, требующих от сената принятия дополнительных мер по ограничению распространения оружия, введённых после расстрела в Увальде.

ЭМИЛИ ЛИБЕРМАН, педиатр: На сегодняшний день причиной номер один детской смертности в этой стране является насилие с применением огнестрельного оружия. Пришло время начать решать проблему насилия с применением огнестрельного оружия как проблему общественного здравоохранения и прислушиваться к мнению таких людей, как врачи, которые знают, как решить эту проблему.

ТОМ КОСТЕЛЛО, NBC News: Страна держит перед собой зеркало, в то время как ожидается, что политики вернутся в округ Колумбия на следующей неделе, и многолетние дебаты о контроле над оружием, вероятно, завтра станут темой за обеденным столом.

Дата выхода в эфир 24 ноября 2022 года.