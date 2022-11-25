 

NBC – «болезнь Америки» — в США зафиксирован очередной случай массового расстрела школьников

25.11.2022, 2:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В американском штате Филадельфия зафиксирован очередной случай массового расстрела школьников, пишет NBC News. Как отмечается, таких происшествий становится настолько много, что жители США уже перестают обращать на них внимание. Тем не менее именно преступления с применением огнестрельного оружия стали причиной номер один детской смертности в Соединённых Штатах.

Накануне Дня благодарения Америка расплачивается за волну насилия, захлестнувшую страну. Сегодня днём ​​в Филадельфии стреляли в четверых старшеклассников. Каждую неделю происходит почти 13 случаев массовых расстрелов, которых настолько много, что мы стали чаще забывать о тех, что произошли на прошлой неделе или в прошлом месяце. 21 человек, среди которых дети и учителя, был убит в Увальде, штат Техас. 10 человек застрелены в продуктовом магазине в Буффало, пятеро в Роли, четверо в Мемфисе, четверо в Талсе, шестеро в Сакраменто. Список мучительно длинный.

РОБ БОНТА, генеральный прокурор Калифорнии: Мы знаем, что это болезнь Америки, единственная в мире.

Дэвид Хогг, один из старшеклассников из Паркленда, штат Флорида, где погибли 17 человек, сегодня утром в 02:24 написал в Twitter: «Я устал просыпаться от сообщений об очередной массовой стрельбе в Америке».

ДЭВИД ХОГГ, выживший после массового расстрела в Паркленде: Это будет продолжаться, и мы должны работать вместе, чтобы предотвратить это.

Ежедневно по стране в результате применения огнестрельного оружия погибает 49 человек.

СТИВЕН ДЕТТЕЛЬБАХ, директор Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ: Больше всего я боюсь, что мы как страна привыкнем к этому, примем это или будем думать, что это нормально, что это часть нашей национальной истории.

Педиатр Эмили Либерман была со своими детьми в Хайленд-Парке, штат Иллинойс, когда 4 июля вооружённый преступник убил семь человек. Сейчас она возглавляет группу врачей, требующих от сената принятия дополнительных мер по ограничению распространения оружия, введённых после расстрела в Увальде.

ЭМИЛИ ЛИБЕРМАН, педиатр: На сегодняшний день причиной номер один детской смертности в этой стране является насилие с применением огнестрельного оружия. Пришло время начать решать проблему насилия с применением огнестрельного оружия как проблему общественного здравоохранения и прислушиваться к мнению таких людей, как врачи, которые знают, как решить эту проблему.

ТОМ КОСТЕЛЛО, NBC News: Страна держит перед собой зеркало, в то время как ожидается, что политики вернутся в округ Колумбия на следующей неделе, и многолетние дебаты о контроле над оружием, вероятно, завтра станут темой за обеденным столом.

Дата выхода в эфир 24 ноября 2022 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02.22 / Мнение: Разговор с ваксером

09.06.22 / Собянин представил меры поддержки московских кинотеатров

27.05.22 / Мнение: Гроздья ненависти

24.02.22 / Мнение: СК России привлекает к уголовной ответственности причастных к убийствам мирных граждан ДНР и ЛНР

03.07.21 / «Есть множество цветных изображений Петра Первого, но ни одного цветного изображения Хрущёва» – Анатолий Фоменко заявил о фальсификации порядка российских правителей

07.12.20 / В Кремле обнаружен бункер, в котором Иван Грозный пировал во время чумы

12.01.22 / Зеленский согласился сесть за стол переговоров по конфликту в Донбассе

01.02.22 / Мнение: Зеленое европейское будущее

27.04.22 / О пользе здорового образа жизни – Личное мнение

07.07.22 / Мнение: О невосполнимой потере Украины… Теперь — всё?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика