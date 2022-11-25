 

NBC – американские врачи предупреждают о надвигающейся «тройной эпидемии» в период праздников

25.11.2022, 1:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Больницы для детей и взрослых во многих американских штатах уже заполнены пациентами, а некоторым школам приходится закрываться на карантин из-за слишком большого числа заболевших учеников, передаёт NBC News. По словам врачей, ситуация осложняется тем, что сейчас активно распространяются штаммы сразу трёх разных вирусов — коронавируса, гриппа и РСВ. При этом в некоторых регионах уже ощущается нехватка необходимых лекарств из-за очереди на заказы.

Штаммы трёх активных вирусов уже заметно проявились почти во всех регионах страны. В Кентукки на протяжении этого месяца в 30 школьных округах пришлось закрыть как минимум по одной школе из-за того, что слишком много учащихся заболели.

Как сообщили NBC News в детской больнице Сиэтла, она уже заполнена до 300 процентов от своих возможностей, причём в основном за счёт пациентов с респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ). Похожая история наблюдается и в Миннесоте.

ДОКТОР РОБЕРТ СИКОЛИ, педиатрическая служба неотложной помощи для детей штата Миннесота: Бывали дни, когда в наших отделениях неотложной помощи находилось от 30 до 40 детей, ожидающих места в стационаре.

А также в Нью-Йорке.

ДОКТОР МАЙКЛ ФИЛЛИПС, специалист по инфекционным заболеваниям Медцентра Лангона при Нью-Йоркском университете: Это уникальная ситуация, когда у нас есть COVID-19, РСВ и грипп, которые одновременно циркулируют и заражают людей.

СТЕФАНИ ГОСК, корреспондент NBC News: Ситуация с COVID-19 вроде бы выровнялась, но при этом всё равно так много людей болеет!

МАЙКЛ ФИЛЛИПС: Да. И я думаю, что мы видим сейчас большее количество заболевших, чем раньше.

Проблема усугубляется нехваткой амоксициллина — популярного антибиотика, который используется для лечения бактериальных инфекций, часто вызываемых респираторными вирусами. Это лекарство также применяется против инфекций у детей, таких как стрептококк.

Аптеки в штате Миссури тщательно отслеживают поставки.

ФАРМАЦЕВТ: Многие препараты оказались в дефиците из-за очереди на заказы.

Чиновники от сферы здравоохранения призывают американцев сделать прививки от гриппа и COVID-19.

ДОКТОР АШИШ ДЖА, координатор Белого дома по реагированию на COVID-19: Конечно же, ещё не поздно! Люди идут и делают себе прививки на этой неделе, и они будут надёжнее защищены в течение декабря, января и февраля — того периода времени, когда мы больше всего общаемся.

Доктор Энтони Фаучи выступил на своём последнем брифинге в Белом доме, завершая 50-летнюю карьеру.

ДОКТОР ЭНТОНИ ФАУЧИ, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний: Каждый день, на протяжении всех этих дней, я отдавал этому делу всё, что у меня есть, и никогда ничего не оставлял недоделанным.

Что ж, это последний шанс дать рекомендации для страны, в то время как трио вирусов грозит ростом заболеваемости в праздники.

Стефани Госк, NBC News.

Дата выхода в эфир 23 ноября 2022 года. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.10.20 / Кейт Миддлтон нанесла неожиданный визит семьям, пережившим выкидыш

21.11.22 / Judging Freedom – США пора прекратить «охоту на монстров» и строительство империи

09.09.22 / Борьба за справедливость: суд продолжает рассмотрение дела о похищении дочери Миримской

01.10.22 / Спектакль, который нельзя пропустить: в театре Пушкина ставят “Багровый остров”

22.12.21 / Татьяну Васильеву поклонники не узнали без макияжа и парика

10.08.22 / С индийской ракетой случилась “аномалия”

07.07.22 / Лидер Little Big рассказал о жизни в США

03.12.20 / Призрачная фигура промелькнула в здании прямо перед тем, как его снесли

31.07.22 / Костюшкин, Катина, Проклова: артисты, пережившие изнасилование

01.04.22 / Майк Тайсон объявил о выпуске конфет в форме ушей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика