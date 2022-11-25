Назначенный украинскими властями секретарь горсовета Куртев сообщил о взрывах на окраинах Запорожья

На окраинах Запорожья, находящегося под контролем Украины, раздались взрывы, сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев, назначенный украинскими властями.

Куртев сообщил в Telegram, что, по предварительной информации, «прилетов» в Запорожье не зафиксировано.

Напомним, после очередной серии ударов по украинской энергетической инфраструктуре большая часть Украины осталась без света, во многих регионах возникли проблемы с водоснабжением.

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