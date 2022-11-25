 

Назначенный украинскими властями секретарь горсовета Куртев сообщил о взрывах на окраинах Запорожья

25.11.2022, 1:00, Новости дня
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На окраинах Запорожья, находящегося под контролем Украины, раздались взрывы, сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев, назначенный украинскими властями.

Куртев сообщил в Telegram, что, по предварительной информации, «прилетов» в Запорожье не зафиксировано.

Напомним, после очередной серии ударов по украинской энергетической инфраструктуре большая часть Украины осталась без света, во многих регионах возникли проблемы с водоснабжением.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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