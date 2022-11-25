Гендиректор МАГАТЭ Гросси выразил тревогу в связи с отключением ЗАЭС и трех АЭС в Украине от внешнего энергоснабжения

В среду впервые в истории доступ к внешнему энергоснабжению в один день потеряли Запорожская, Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская АЭС, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

В видеообращении Twitter он заявил, что сейчас весь мир следит за опасной ситуацией вокруг ЗАЭС, но нельзя забывать и об АЭС на Украине. Четыре указанные АЭС в среду были вынуждены перейти на аварийные дизельные генераторы. По его словам, «несколько месяцев назад невозможно было даже представить такую беспрецедентную ситуацию», передает ТАСС.

Напомним, что Россия наносит удары по по энергетической инфраструктуре Украины, но не по самим АЭС. В свою очередь, вооруженные силы Украины обстреливают именно территорию Запорожской АЭС, которая находится на российской территории под контролем российских сил.

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