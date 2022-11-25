Плетение в форме сердца и “пузырьковая” коса: десять эффектных праздничных причесок

Приближается Новый год. Уже сейчас многие женщины задумываются о прическе на праздник. В торжественные дни хочется выбрать такую укладку волос, которая выглядит привлекательно и не теряет форму. В статье мы приведем десять эффектных праздничных причесок, которые долго держатся.

Аккуратный пучок

Вы никогда не ошибетесь, если выберете аккуратный и простой пучок. Эта прическа является вечной классикой. Она выглядит элегантно и красиво. Такой вариант укладки волос открывает и подчеркивает черты лица.

Сложность создания прически зависит от вашего типа волос. Если они послушные, то вы можете уложить их в пучок за считаные секунды с помощью расчески и резинки. При непослушных прядях придется использовать заколки.

Волнистые волосы, частично собранные в хвост

Женщинам с длинными волосами можно создать на праздник волнистую прическу. Если у вас от природы прямые пряди, то нанесите на них спрей для волос. Затем с помощью плойки создайте легкие волны. У вас получится элегантная и женственная прическа.

Чтобы придать прическе еще больше очарования, соберите половину волос в хвост и закрепите его красивой лентой или бантом.

“Пузырьковая” коса

Одной из самых популярных повседневных причесок является конский хвост. Но он не отличается особой торжественностью. Однако если вы возьмете несколько резинок для волос, то можете превратить хвост в праздничную прическу.

Создайте конский хвост. Затем перехватите его резинками в нескольких местах, располагая их на небольшом расстоянии друг от друга. У вас получится элегантная торжественная прическа.

Плетение в форме сердца

Эта прическа идеально подходит для волос большой и средней длины. Завейте волосы и создайте в верхней части шевелюры плетение в форме сердца. Закрепите пряди внизу сердечка резинкой.

Эта прическа хорошо сохраняет форму, если вы находитесь дома. Но под головным убором укладка может испортится. Поэтому плетение в форме сердца нужно приберечь для такого времени, когда вы находитесь дома.

Коса “елочка”

Коса “елочка” обладает особым шармом. Вы можете заплести ее на всю длину волос или оставить нижнюю часть прядей свободной. Закрепите прическу большим ярким бантом. Коса “елочка” станет отличным дополнением к вашему праздничному наряду.

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Декоративные заколки на волнистых прядях

Декоративные заколки на волнистых прядях смотрятся очень нарядно и эффектно. Если у вас прямая шевелюра, то создайте волны с помощью щипцов или плойки. Затем возьмите прядь волос с одной из боковых сторон и закрепите ее заколкой. Повторите этот шаг на другой стороне шевелюры.

Коса в виде ободка

Возьмите две боковые пряди с левой и правой стороны шевелюры. Заплетите их в виде классической косы. Затем соедините две косички и вплетите их друг в друга. У вас получится прическа в виде ободка.

Из нижней части волос сделайте хвост. По желанию вы можете придать ему волнистость с помощью плойки.

Пучок в форме банта

Простой пучок тоже может быть привлекательным. Но если вы хотите придать ему более праздничный вид, то уложите его в форме банта. По желанию вы можете оставить свободными несколько прядей спереди, чтобы создать обрамление лица.

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Для создания прически вам понадобится сделать низкий пучок. Чтобы перевязать “бант”, используйте собственную прядь волос. Если у вас совсем мало времени, то создайте бантик с помощью красивой резинки.

Жемчужная нить в волосах

В последнее время стали очень популярны украшения для волос, сделанные из бусин “под жемчуг”. Вы можете использовать их для создания новогоднего образа.

Например, вы можете сделать низкий конский хвост, а верхние пряди собрать вместе и закрепить жемчужной заколкой или вплести в шевелюру нить “под жемчуг”. Такая прическа выглядит очень эффектно и торжественно.

Коса и конский хвост с бантом

Комбинированная прическа из косы и конского хвоста смотрится очень нарядно в сочетании с большим бантом.

Заплетите очень свободную косу в верхней части волос. Подойдет любой стиль плетения. Вы можете выбрать “елочку”, “рыбку”, голландскую или классическую косу. Главное – не заплетать ее слишком туго.

Закрепите косу аккуратным и красивым бантом, а нижнюю часть волос завяжите в виде конского хвоста.

Заключение

Создание этих причесок не займет у вас много времени. Вы можете их носить не только в праздничные дни, но и в повседневной жизни. Они практичны, удобны и долго не теряют форму.