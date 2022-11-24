 

Иоанн Милостивый: что нельзя делать 25 ноября

24.11.2022, 23:43, Разное
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История

Потеряв семью и детей, Иоанн
из кипрского Лимасола посвятил свою жизнь помощи нищим и неимущим. Несмотря на
то, что мужчина не служил в церкви и не стригся в монахи, император Ираклий
утвердил его на патриарший престол. Жители города поддержали решение.

До самого смерти патриарх
был милостив к людям, за что и получил прозвище. Мощи Иоанна находятся в
Братиславе, еще часть хранится на Афоне.

При жизни он обучил аскета Евлогия
Скитского и Виталия Александрийского, помогавшего падшим женщинами. За большие духовные заслуги в честь Иоанна Милостива учредили православный праздник.

Традиции

  • Всем верующим рекомендовано посетить храм для молитвы за сыновей и дочерей.
  • Раньше в эти дни заканчивались свадебные
    недели, следующие начинались с приходом весны.
  • Если 25 ноября в православный праздник шел снег, то
    декабрь ждали холодный, а весну — позднюю.

Что нельзя делать в этот день

  • 25 ноября 2022 года запрещено покупать
    обувь, чтобы не осложнять личную жизнь.
  • Следует гнать злые мысли,
    иначе сбудутся опасения.
  • Путешественников на Руси отговаривали от дальней дороги. В противном случае говорили: “Жди беды”.

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