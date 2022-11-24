Иоанн Милостивый: что нельзя делать 25 ноября

История

Потеряв семью и детей, Иоанн

из кипрского Лимасола посвятил свою жизнь помощи нищим и неимущим. Несмотря на

то, что мужчина не служил в церкви и не стригся в монахи, император Ираклий

утвердил его на патриарший престол. Жители города поддержали решение.

До самого смерти патриарх

был милостив к людям, за что и получил прозвище. Мощи Иоанна находятся в

Братиславе, еще часть хранится на Афоне.

При жизни он обучил аскета Евлогия

Скитского и Виталия Александрийского, помогавшего падшим женщинами. За большие духовные заслуги в честь Иоанна Милостива учредили православный праздник.

Традиции

Всем верующим рекомендовано посетить храм для молитвы за сыновей и дочерей.

Раньше в эти дни заканчивались свадебные

недели, следующие начинались с приходом весны.

недели, следующие начинались с приходом весны. Если 25 ноября в православный праздник шел снег, то

декабрь ждали холодный, а весну — позднюю.

Что нельзя делать в этот день