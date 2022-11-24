Иоанн Милостивый: что нельзя делать 25 ноября
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История
Потеряв семью и детей, Иоанн
из кипрского Лимасола посвятил свою жизнь помощи нищим и неимущим. Несмотря на
то, что мужчина не служил в церкви и не стригся в монахи, император Ираклий
утвердил его на патриарший престол. Жители города поддержали решение.
До самого смерти патриарх
был милостив к людям, за что и получил прозвище. Мощи Иоанна находятся в
Братиславе, еще часть хранится на Афоне.
При жизни он обучил аскета Евлогия
Скитского и Виталия Александрийского, помогавшего падшим женщинами. За большие духовные заслуги в честь Иоанна Милостива учредили православный праздник.
Традиции
- Всем верующим рекомендовано посетить храм для молитвы за сыновей и дочерей.
- Раньше в эти дни заканчивались свадебные
недели, следующие начинались с приходом весны.
- Если 25 ноября в православный праздник шел снег, то
декабрь ждали холодный, а весну — позднюю.
Что нельзя делать в этот день
- 25 ноября 2022 года запрещено покупать
обувь, чтобы не осложнять личную жизнь.
- Следует гнать злые мысли,
иначе сбудутся опасения.
- Путешественников на Руси отговаривали от дальней дороги. В противном случае говорили: “Жди беды”.
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