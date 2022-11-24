 

“Отправлю лучше деньги эти детям ДНР”: звезда “Голоса” отменила грандиозное празднование дня рождения

24.11.2022, 23:43, Разное
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Певица Саша Круглова уже в 14 лет пела перед Аллой Пугачевой на отборе музыкального шоу “Фактор А”, где Примадонна правила бал. Потом она была звездой седьмого сезона вокального телепроекта Первого канала “Голос. Перезагрузка”. Музыкант, автор собственных песен, ведущая – Саша Круглова стала самой яркой в команде Ани Лорак. И вся народная любовь была, кажется, ей!

28 ноября молодой певице исполнится 28 лет. В этот день она подарит себе и поклонникам потрясающей красоты песню “Первый раз”.

“Премьера затянулась, потому что мы планировали ее еще в августе, – пояснила Саша. – Тогда же думали снимать и клип. Но потом случились известные событий. А я занялась подготовкой важного проекта для участия в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Словом, появились дела и события важнее”.

Друзья готовились поздравлять Сашу, но она приняла решение отказаться от пира на весь мир. “Я планирую отмечать в дружеском кругу, не как обычно на широкую ногу, – пояснила Круглова – Все-таки в стране проходит СВО, надо это понимать. Вот когда все наладится, тогда и отметим двойной праздник. А пока лучше деньги отправлю детям ДНР, это важнее банкетов”.


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