Прыщи, морщины и трудности с обновлением: как на самом деле влияет на кожу ежедневный макияж

Наносите макияж каждый день? Возможно, вы любите экспериментировать с новыми образами или просто не можете представить себе того, что выходите из дома, по крайней мере, не нанеся помады или туши для ресниц. Однако их влияние на кожу может оказаться слишком пагубным, принося проблемы со здоровьем.

Возникновение прыщей

Неудивительно, что ежедневный макияж может привести к более частым высыпаниям на коже. Чем больше косметики вы наносите, тем выше вероятность того, что эти средства вызовут появление прыщей. Особенно если кожа человека предрасположена к акне. К несчастью для поклонников макияжа, дерматологи единогласно утверждают, что макияж не лучший вариант для тех, кто склонен к такой проблеме.

Нанося меньше косметики на лицо, вы можете избавиться от прыщей. Это вовсе не означает, что вы должны вообще перестать наносить макияж, но вы должны понимать, что злоупотреблять ни в коем случае не стоит.

Появление морщин

Морщины – это, конечно, частая проблема. Вряд ли кому-то хочется с этим сталкиваться, тем не менее это неизбежно. Хотя есть кое-что, что вы можете сделать, чтобы предотвратить преждевременное появление морщин, а также есть кое-что, что вы можете сделать, чтобы добиться появления морщин еще раньше, чем им полагается. Не использовать солнцезащитный крем или злоупотреблять соляриями — вот некоторые примеры. Интересно, однако, что, когда вы пользуетесь косметикой каждый день, вы также подвергаете себя большему риску появления морщин.

По утверждению специалистов, если вы не смываете макияж перед сном, это практически первый и серьезный шаг к их появлению. Это связано с тем, что косметика и загрязнители окружающей среды, которые вы накапливаете в течение дня, просачиваются в ваши поры, разрушая эластин и коллаген. Собственно, это может заметно ускорить процесс старения.

Да, макияж может привести к морщинам, но это необязательно. Если вы используете хороший режим ухода за кожей, макияж не обязательно приведет к такой проблеме, И просто не забывайте смывать его перед сном.

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Отсутствие обновления кожи

Согласно мнению дерматологов, ваша кожа обновляется в цикле, длящемся примерно на протяжении месяца. В общем, это что-то вроде переворачивания новой страницы. Нанесение ежедневного макияжа может нарушить этот цикл. Чем дольше ваша кожа может обходиться без косметики, тем лучше будет регулироваться ее температура, будут контролироваться жирность, увлажнение и естественный процесс отшелушивания. Если вы наносите макияж каждый день (даже если вы тщательно смываете его на ночь и тщательно ухаживаете за кожей), она все равно не сможет обновлять свои клетки, как если бы вы дали ей отдохнуть от косметики.

Аллергические реакции

Даже если ваша косметика кажется такой же, как у других производителей, разные бренды используют разные ингредиенты. И некоторые из этих компонентов лучше влияют на вашу кожу, чем другие. На самом деле вы можете даже не знать того, что у вас есть аллергия на определенные ингредиенты, пока не нанесете косметику с их использованием на кожу, после чего у вас может возникнуть просто ужасная реакция.

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В принципе, по словам экспертов, нанесение макияжа каждый день вовсе не гарантирует того, что у вас возникнет аллергия. Хорошая новость заключается в том, что большинство людей могут без проблем пользоваться косметикой. Однако у некоторых людей-аллергиков макияж может вызывать раздражение, особенно вокруг глаз и губ. Отдушка — самый распространенный ингредиент в косметике, который может спровоцировать возникновение аллергических реакций.

Для чтобы этого избежать, особенно если вы любите использовать косметику каждый день, обязательно изучите ингредиенты ваших любимых продуктов. И держитесь подальше от ароматизаторов. В таком случае вы лишь подчеркнете свою красоту без неприятных последствий.