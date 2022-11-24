Забастовки вместо праздников — Sky News о планах британских железнодорожников на Рождество

Профсоюз железнодорожников Великобритании объявил о серии забастовок во время рождественских и новогодних праздников, пишет Sky News. Причиной стал затянувшийся спор о повышении зарплат на фоне высокой инфляции. Помимо транспортного коллапса прогнозируются серьёзные экономические последствия для торговли и гостиничного бизнеса, отмечает телеканал.

Рождество уже не за горами, а вот доброй воли явно будет не хватать на железной дороге. Национальный профсоюз железнодорожников Британии обьявил об очередной серии забастовок и обвиняет во всём правительство. Двухнедельные переговоры не увенчались успехом, нового предложения членам профсоюза сделано не было.

МИК ЛИНЧ, генеральный секретарь железнодорожного, морского и транспортного профсоюза Великобритании (RMT): Невозможно что-либо обсуждать и о чём-то договариваться, когда мёртвая рука правительства всё контролирует и блокирует резолюцию. Я не Гринч, а представитель профсоюза, и я настроен на то, чтобы заключить сделку.

RMT запланировал четыре забастовки по 48 часов. 13—14 и 16—17 декабря (те выходные, когда многие отправляются за покупками и уезжают из города), 3—4 и 6—7 января. Кроме того, объявлено о запрете на сверхурочные работы с 18 декабря по 2 января, что скажется на плановом техническом обслуживании.

Профсоюз поясняет, что поднимался вопрос о повышении оплаты труда в размере 4 процентов в каждый из последующих двух лет, но сделка так и не была вынесена на обсуждение. А работодатели, государственный оператор Network Rail и Rail Delivery Group, уверяют, что прогресс в переговорах был достигнут, но признают, что последнее слово будет за правительством.

ДАН ПЭЙНЗ, представитель Rail Delivery Group: Нам надо убедиться, что сделка об оплате устроит и персонал, и наших коллег по отрасли. Что есть план реформ, с которым согласны профсоюзы. И, главное, что это можно сделать без траты лишних денег налогоплательщиков.

Декабрьские забастовки будут иметь серьёзные экономические последствия, особенно для розничной торговли и гостиничного бизнеса, поскольку они выпадают на ключевые выходные для этой индустрии, когда у пассажиров будут трудности с передвижением.

МУЖЧИНА: Не такая уж у них плохая зарплата, особенно у машинистов поездов. Поэтому я считаю, что они очень-очень неправы.

ЖЕНЩИНА: Я их ни в коем случае не виню. Так же как не виню медсестёр или почтовых работников. Но я виню правительство за то, что допустило такой бардак.

Происходящее — лишь часть зимней волны протестов. Работники почтовой службы Великобритании и медсёстры также планируют провести забастовки до конца года. Их объединяет требование повышения зарплат на фоне стремительного роста инфляции и стоимости жизни, в то время как правительство заявляет, что не может себе позволить поднять эти зарплаты.

Представители профсоюзов должны провести встречу с новым министром транспорта Марком Харпером в ближайший четверг. Тогда и будет решено, продолжатся ли забастовки.

Дата выхода в эфир 23 ноября 2022 года.