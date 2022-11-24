“Прохожу обследования”: анализы вскрыли состояние пятой жены Петросяна после большой кровопотери
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Россия, конечно, не могла не пройти мимо информации, что пятая жена Петросяна сдала очередной анализ крови. Странно, что выпуски новостей не дали эту информацию с пометкой “Срочно”. И теперь все с нетерпением ждут, чтобы Брухунова сдала еще анализы кала и мочи. Не исключено, правда, что там окажется повышенное содержание желчи, яда и токсинов, которыми так славится охомутавшая старого человека провинциалка.
“Я два дня назад сдала очень большое количество анализов крови, – делится с фанатами Брухунова. – Но это абсолютно штатная процедура – я раз в три месяца прохожу обследования, контролирую так свое здоровье посредством именно этой процедуры”,
Людей же, которые заботы молодухи о себе не оценили, всегда вежливая и тактичная Танюша зовет просто – “дикарями, грязными и грубыми людьми, у к которых нет ничего человеческого внутри”. Хотя интересно, было ли в ней самой что-то человеческое, когда она разрушала семью Петросяна и Степаненко, проживших вместе с 1985 по 2018 годы?..
Хотя нашлись и те, кто стал писать ей чуть ли не слова соболезнования и поддержки. Мол, тише, Танека, не плачь, не бросит тебя дед!
“Не стоит так расстраиваться, печалиться, что такое происходит, я давно привыкла”, – улыбается обласканная 77-летним юмористом 33-летняя кокетка Брухунова.
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