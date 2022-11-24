Свернуть на стоянку и просто посидеть в лучах солнца: какие “странности” проявляет старая душа на Земле

Если вас интересует вопрос о том, жили ли вы раньше на земле, то можно это легко определить, используя специальные способы. Как известно, старая душа проявляет свои «странности», например, вдруг человеку захочется свернуть на стоянку и просто посидеть в лучах солнца. И такие особенности уже должны стать знаками для того, чтобы определиться с тем, жила ли ваша душа раньше на земле.

Информация о душах

Если внимательно изучить свою личность, то можно по некоторым чертам определить, что вы уже жили раньше. Немолодую душу можно узнать по четырем признакам. Так, вы умеете хорошо читать людей. Например, вы пообщались немного с человеком, но вы уже понимаете, какой образ жизни он ведет, и каковы его черты характера. Люди, которые имели предыдущую жизнь, имеет определенные психологические и поведенческие особенности.

В обществе люди общаются между собой, и в этот момент происходит обмен энергией. Чтобы увидеть такое поведение, просто побудьте наблюдателем, ведь участником таких бесед вы и сами часто становитесь. Обратите внимание на то, что выражают глаза собеседника, как он произносит слова. Если ваша душа жила раньше, то у вас есть возможность определять других людей, чьи души жили раньше, и это будет происходить на интуитивном уровне.

Отношения с людьми

Второй признак того, что душа уже жила ранее,- это поведение в обществе. Такие люди любят побыть одни, а собственная ценность измеряется тем, есть ли общественное признание. Общество – это новый мир для молодой души, который только ею изучается. Для старой души уже все изведано, поэтому она сразу планирует комфортное существование для человека.

Старая душа привыкает к нахождению в обществе, что всегда рядом есть люди, ведь так продолжается на протяжении многих веков. И вот здесь можно сказать о третьем признаке, ведь куда бы такой человек ни пошел, везде будет чувствовать себя не на своем месте.

Часто у человека, чья душа уже раньше жила, возникают проблемы с пониманием поведения человека. И это третий признак. Разговоры, порой, кажутся бессмысленными и даже невозможно найти общую тему, о чем-то договориться или просто понять друг друга. Возникает разница в интересах с теми людьми, с которыми вы начали общаться. Люди со старой душой не любят публичности, они предпочитают уединение на природе.

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Знания и мудрость

Людям, чьи души жили раньше, можно обращаться за советом, так как они обладают не только глубокими знаниями во многих областях, но и мудростью, которая была дана им не по возрасту. То, чему люди учатся десятилетиями, людьми, которые уже раньше проживали ранее, могут освоить всего лишь за один год. Такие люди быстро учатся и начинают понимать все жизненные уроки.

Всегда таким людям, чьи души многое уже прошли, хочется помогать другим, общаться сердечно. Но каждый раз такое общение, требующее естественности, терпения и честности, складывается с большим трудом. Часто в жизни к вам могут обращаться совершенно разные люди, но при этом они окажутся близкими.

Мудрость и опыт, полученный в жизни, душами цениться особенно, так как это позволяет духовно расти, развиваться и ощущать себя естественно. Так можно ощутить и силу человека.