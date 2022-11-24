Запретили – Личное мнение

Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения сериалу Монастырь. Сценарий там написал бывший Катьки Варнавы Кисломолочников, а главную роль сыграла Ивлеева.



Фото: Соцсети

Не шучу — Кисломолочный и Ивлева. А сериал — про монастырскую жизнь.

Спасибо, Минкульт. Это тот редкий случай, когда я не смотрела, но уже осуждаю.

«В Минкультуры решили, что сериал нарушает пункт правил об оскорблении чувств верующих. В качестве экспертов выступали представители РПЦ, которые заявили, что сценарий сериала “дает искаженное представление о монашеской жизни в женских обителях”» сообщает МК.

Меня поражает, с каким упорством бывает кто-то лезет в чужой монастырь.

Вот казалось бы, ты — Ивлеева или Кисломолочный. Ты любишь тусоваться, таскаться по Патрикам, но зачем ты пишешь сценарий и снимаешь кино про то, что от тебя далеко?

С какой целью? Похайпиться? Ну лови хайп на Варнаве. Ивлеева может хайпить на Ютубе. Насть, ну какими ещё гранями бездарности ты решила блеснуть в кино? Так в этом амплуа мы уже все Асмус видели.

Ребят, зачем вам святая обитель? Вы не можете ничего знать, о церковной жизни. О монастырях, о жизни в них, о том, какие там люди. В соавторстве с Кисломолочным там какая-то баба ещё, которая писала сценарий к Ёлкам.

Серьёзно? Вот после сценария Ёлок — сценарий о монастыре?!

Или лишь бы фильм снять?

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