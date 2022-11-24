 

Запретили – Личное мнение

24.11.2022, 21:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения сериалу Монастырь. Сценарий там написал бывший Катьки Варнавы Кисломолочников, а главную роль сыграла Ивлеева.


Фото: Соцсети

Не шучу — Кисломолочный и Ивлева. А сериал — про монастырскую жизнь.

Спасибо, Минкульт. Это тот редкий случай, когда я не смотрела, но уже осуждаю.

«В Минкультуры решили, что сериал нарушает пункт правил об оскорблении чувств верующих. В качестве экспертов выступали представители РПЦ, которые заявили, что сценарий сериала “дает искаженное представление о монашеской жизни в женских обителях”» сообщает МК.

Меня поражает, с каким упорством бывает кто-то лезет в чужой монастырь.

Вот казалось бы, ты — Ивлеева или Кисломолочный. Ты любишь тусоваться, таскаться по Патрикам, но зачем ты пишешь сценарий и снимаешь кино про то, что от тебя далеко?

С какой целью? Похайпиться? Ну лови хайп на Варнаве. Ивлеева может хайпить на Ютубе. Насть, ну какими ещё гранями бездарности ты решила блеснуть в кино? Так в этом амплуа мы уже все Асмус видели.

Ребят, зачем вам святая обитель? Вы не можете ничего знать, о церковной жизни. О монастырях, о жизни в них, о том, какие там люди. В соавторстве с Кисломолочным там какая-то баба ещё, которая писала сценарий к Ёлкам.

Серьёзно? Вот после сценария Ёлок — сценарий о монастыре?!

Или лишь бы фильм снять?

Источник: Лена Миро


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.09.22 / Мнение: Тайвань. Остров раздора

09.12.20 / Внучка королевы Елизаветы II Зара Филлипс станет мамой в третий раз

16.03.22 / Мнение: ЛНР идет в Украину?

30.11.21 / Специалистами были названы два главных признака повышенного холестерина

10.08.20 / Карантин вместо вечеринки на 60-летие: Антонио Бандерас заразился коронавирусом

03.01.22 / Польский фермер обнаружил у себя на участке пещеру, которой более 10 000 лет и спустился туда

21.01.22 / Псалом покати

05.11.20 / Я сказал Трампу: «Если ты мужик, то уйди сам, по-хорошему. Не цепляйся за власть» – Александр Лукашенко

15.08.22 / Мнение: О практически сбывшемся прогнозе. К сожалению…

23.08.21 / Через 10 лет человечество откажется от смартфонов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика