 

Рецидив? Едва похорошевший Малахов посинел и лишился волос

24.11.2022, 20:55, Разное
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О том, что у Андрея Малахова парик, не говорил только ленивый. Он заметно поправился и стал выглядеть странно. Это вызвало слухи о состоянии его здоровья. Поговаривали даже, что у ведущего якобы даже онкологическое заболевание, но официально это никто так и не подтвердил. Все усугубилось тем, что Малахов вышел в эфир в довольно странном образе: вместо очередного парика он надел крохотную накладку.

Впрочем, сплетни о здоровье не помешали популярности Андрея Малахова. Сейчас все вроде как наладилось, и Андрей Малахов стал выглядеть бодрым и свежим, заметно похудел. Россияне успокоились, что у ведущего все в порядке, и проблемы отступили. Но на днях Малахов спровоцировал рецидив слухов.

Посиневший от холода едущий вышел на связь с поклонниками в “сторис” своего аккаунта, при этом на нем была теплая шапка, из-под которой не выглядывало ни одной волосинки. Неужели у 50-летнего Андрея Малахова на самом деле все же парик, и он просто не стал надевать его под шапку зимой? Впрочем, как всегда хорошее настроение и широкая улыбка на лице ведущего не оставила сомнений – у Малахова все хорошо, и любые трудности ему по плечу.


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