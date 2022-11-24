Ставшая никем для народа Пугачева вызвала щемящую жалость: Думала, всегда будет героиней

Этой осенью Алла Пугачева перебралась в Израиль, бросив в след критикующим ее россиянам: “Были холопами, стали рабами”. Несложно догадаться, что эти слова сказаны артисткой целому народу, который разочаровался в ней из-за поддержки супруга-иноагента, распространяющего фейки о ВС РФ.

Недавние высказывания и поступки Пугачевой расстроили теле– и радиоведущую Аллу Довлатову. В недавней беседе с Пятым каналом 48-летняя знаменитость призналась, что Алла Борисовна вызвала у нее щемящую сердце жалость. “Я думала, что она всегда будет для нас героиней. А сейчас она никто”, – сказала Довлатова.

Радиоведущая с сожалением высказывается и о других артистах, которые в нелегкое время сбежали из России. Довлатова считает, что за рубежом эти люди никому не нужны, кроме, может, русской диаспоры, которой они быстро наскучат. Алла также верит в великодушие россиян, которые однажды все-таки простят вернувшихся на родину предателей.

Ранее совместный выход Аллы Пугачева и Максима Галкина* в свет в Израиле вызвал бурную реакцию. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.