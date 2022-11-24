 

“Дружим уже всю жизнь”: закинувшая ногу на хахаля Собчак намекнула на продолжение

24.11.2022, 19:33, Разное
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Российская ведущая Ксения Собчак никогда не теряет время даром и просчитывает свою жизнь на три шага вперед, а то и больше. Когда она поняла, что с Максимом Виторганом ей скучно, тут же начала присматриваться к мужчинам поинтереснее. Стали ходить слухи, что Собчак якобы изменяет располневшему Виторгану, но она все отрицала. В итоге сплетни подтвердились, ведь сразу после развода с актером у нее появился новый ухажер – режиссер Константин Богомолов, за которого она и вышла, причем довольно быстро.

В последнее время поговаривают, что и Богомолов наскучил Ксении Собчак, но она опять все отрицает. Впрочем, доверие у россиян блондинка давно утратила. Ведь говорила же она, что у нее нет израильского паспорта, а он есть.

Так что теперь фанаты пристально следят за Собчак и ищут повод лишний раз уличить ее в новом увлечении. К тому же, она сама непрочь подлить масла в огонь. На днях Собчак опубликовала архивный снимок, на котором предстала рядом со старым другом. И чего вдруг она полезла искать это фото?.. Тем не менее, вела себя она с этим мужчиной довольно раскованно, если не сказать, пахабно.

“Нашла старые-престарые фотки. Питер. Год 98-99. Очень целеустремленно закидываю ногу на лучшего друга Вадима. Дружим уже всю жизнь) Посередине-Лиза в розовом и Яна в клубничках ❤️” – намекнула Ксения Собчак на продолжение.


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