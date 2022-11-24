 

В Лианозове откроется клуб московского долголетия после капремонта здания

24.11.2022, 19:33, Разное
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Несколько лет назад начала работать программа развития центров московского долголетия. С тех пор в действующих центрах социальной защиты открываются клубы для москвичей старшего поколения. В таких местах можно отдохнуть, позаниматься в кружках, пообщаться.

В ближайшем будущем будет капитально отремонтировано здание социального обслуживания “Лианозово”, которое располагается по адресу: Алтуфьевское шоссе, 91Б. Как только все работы будут завершены, а случится это в следующем году, откроется новый центр московского долголетия. Его появления ждут с нетерпением жители Лианозова.

Руководитель комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Анна Яковлева сообщила, что в этом здании обновят входную группу, установят новые наружные двери, отремонтируют кровлю и отмостку, восстановят наружные лестницы.

А еще здесь создадут все условия для безбарьерной среды, то есть удобно обновленного центра смогут оценить и маломобильные граждане. Входные площадки оборудуют пандусом, установят звуковую сигнализацию. Будут сформированы визуальная, тактильная информации и проведены другие важные мероприятия для граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Также в здании полностью обновят отделку, заменят инженерные коммуникации, системы электроснабжения, водоснабжения, обновление канализации, отопления, а также другие работы.

Заместитель директора государственного бюджетного учреждения “Московские социальные центры” Владимир Каменских рассказал, что после обновления появится актовый и многофункциональный спортивный залы, творческие мастерские, тихая гостиная и другие локации.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказывала, что в столице появится ассоциация клубов долголетия, которая поможет участникам центров обмениваться опытом. Она отметила, что сегодня в городе насчитывается свыше 50 центров московского долголетия. А концу 2022 года будут работать уже 70 таких клубов. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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