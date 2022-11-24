На чемпионате мира по футболу в Катаре американский болельщик получил пять ударов плетью за антироссийские выкрики на стадионе

Фанат сборной США Стив Джонсон на футбольном матче любимой команды со сборной Уэльса нарушил правила поведения на стадионе. За оскорбления в адрес Владимира Путина и жителей России американец подвергся физическому наказанию по решению суда.

Судья Джанабайского окружного суда Дохи Бирхум Мангали обвинил Джонсона в разжигании политической ненависти и осквернении спортивного объекта. Американец полностью признал свою вину и суд рассмотрел дело в особом порядке. Учитывая искреннее раскаяние Джонсона на камеру, судья проявил снисхождение и назначил обвиняемому пять ударов плетью по спине.

«Спорт всегда был вне политики. Наша цивилизованная страна не потерпит средневекового поведения западных дикарей! Постановляю назначить Джонсону пять ударов плетью за его грязный язык, два из них считать условно. Иншаллах!» — заявил судья на оглашении приговора.

После приведения приговора в исполнение в зале суда Джонсон покинул страну первым же рейсом. Американец намеревается обжаловать приговор в Верховном шариатском суде Катара дистанционно. В случае неудачи он намерен обратиться в Европейский суд по правам человека.

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