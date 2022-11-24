Новая пара: Юлия Пересильд и Михаил Тройник впервые вместе вышли в свет

Космическая новость дня: сердце Юлии Пересильд снова занято! Хотя в эксклюзивном интервью HELLO.RU в августе прошлого года актриса заявляла, что она совершенно свободна.

Прошлым вечером Юлия появилась на премии журнала ОК! в компании Михаила Тройника. Актеры, которые вместе снялись в фильме режиссера Клима Шипенко “Вызов”, не скрывали своих чувств, держались за руки и всячески демонстрировали, что они пара. Правда, от общения с прессой влюбленные отказались.

Михаил Тройник служил в “Гоголь-центре” и снялся в десятках фильмов и сериалов, среди которых: “Чики”, “Порт” и “Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов”. Этой осенью у него вышел сериал “Экзорцист” и по этому случаю актер дал большое интервью HELLO.RU. В нем он, в частности, прокомментировал работу с Пересильд на одной съемочной площадке:

Невероятно [работалось]. В процессе было много физической нагрузки, каскадерской работы. Юлия бросается в работу с головой, мотивирует. С ней не страшно в космос полететь, это правда. К Климу я не раз ходил на пробы, но до этого не удавалось вместе поработать. На площадке было непросто, но все происходило по любви. Клим большой профессионал. У меня было немного съемочных дней, но они были по-настоящему крутыми и запоминающимися.

Последний известный общественности роман Пересильд был с Алексеем Учителем. Актриса и режиссер встречались несколько лет, во время этого романа у них родились две дочери – Анна (которая сейчас просит называть себя Анкой) в 2009-м и Маша в 2013-м. При этом они не были женаты и даже скрывали свой роман, так как Учитель до сих пор по документам женат на Кире Саксаганской. В августе 2021-го Юлия подтвердила в разговоре с HELLO.RU, что больше не состоит с Алексеем в отношениях, а позже в интервью Екатерине Гордеевой призналась, что они “не вместе достаточное количество лет”.