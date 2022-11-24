Валерия Федорович о сериале “Кухня” и своей жизни спустя 10 лет после выхода телехита

Сложно ли вам было играть такого персонажа, как Катю Семенову? Быстро ли вы вжились в роль и что вам в этом помогло?

Признаюсь, честно, было непросто! Я только выпустилась из института и у меня совсем не было опыта в кино. От этого много волновалась на съемках, а играть нужно было очень уверенную девушку… Было не так уж и легко! Но благодаря группе, режиссеру, а также костюму и гриму я как будто надевала защитную маску и было не страшно! (Улыбается)

Ваш самый любимый эпизод из сериала “Кухня” с вашим участием?

Сейчас вспоминаю съемки с огромной любовью и теплом! Каждый день было что-то новое. Особенно запомнились сцены с мастерами – Дмитрием Нагиевым и Дмитрием Назаровым.

Можете рассказать самый смешной момент во время съемок популярного ситкома?

Так… Это было 10 лет назад… (Смеется) Сцены с участием Сергея Лавыгина (Сеня) и Сергея Епишева (Лев, су-шеф) – всегда разрыв! Невозможно было работать, что ни сцена, то каждый раз съемочная группа взрывалась от смеха.

Михаил Тарабукин (Федя) и Валерия Федорович

После громкого дебюта в таком проекте у вас получилось не стать заложницей одной роли? И не было ли у вас мыслей: “А может, не стоило идти в этот проект”?

Никогда не было. Наоборот, я очень благодарна Дмитрию Дьяченко (режиссер – ред.), что поверил в меня. В выпускницу, без опыта съемок. Я прошла такую киношколу, что теперь могу все! А насчет “заложницы одной роли”… Мне повезло со внешностью – она у меня как пластилин. И после “Кухни” у меня случились совершенно разные проекты, абсолютно не похожие друг на друга героини.

Как вы относитесь к молекулярной кухне?

Сейчас это что-то из прошлого. (Улыбается) Тогда, в 2013 году, это было что-то необычное.

Блюда какой страны вы больше любите?

Италия, Россия.

Сохраняли ли вы себе какие-то рецепты из сериала и повторяли их дома?

Нет. (Улыбается) Готовить – это не мое.

В одной из серии вы свободно говорили по-французски. Вы знаете несколько языков?

Когда готовилась к роли, то изучала французский с репетитором. Выверяли с ним произношение. Из языков знаю английский и украинский. Французский, к сожалению, нет.

Ваша героиня также активно гоняет на мотоцикле. Вам приходилось учиться этому или вы уже умели?

Нет, не умела и не умею. Расстрою вас – все трюки делал дублер.

Как сложилась ваша жизнь после триумфа сериала, какие новые роли вы получили?

Удивительно разнообразные роли! От дерзкой дочки богатого папы до простой девушки из деревни. От проститутки-наркоманки, до гулящей матушки… Как-то так сложилось… (Улыбается) И я благодарю судьбу за такие подарки.

После такой большой картины, как “Кухня”, вы “за” съемки в продолжительных сериалах или фильмах? Или, может, вам ближе театр?

Я все-таки за небольшие (4-8 эпизодов) сериалы и кино. Длинный марафон не совсем для меня. Под конец очень устаешь, начинаешь терять радость от съемок. А театр случился в моей жизни совсем недавно. Выпустила две премьеры: “Пигмалион”, где посчастливилось сыграть Элизу Дулитл, и “8 любящих женщин”, где играю подростка Катрин. Театр абсолютно отличается от кино. Вроде про одно и тоже, а правила абсолютно разные. Нет второго дубля (Улыбается). Есть только здесь и сейчас. Очень необычный для меня этот опыт. Но кино люблю! Съемочная площадка для меня – невероятная радость и любовь.

Если бы режиссеры проекта решили снять продолжение ситкома, вы бы согласились снова принять в нем участие?

Ух… Скорее, нет. Заканчивать надо красиво. Как показывает опыт.

Сейчас Валерия воспитывает двоих сыновей

Смотрите самый “вкусный” ситком с первой серии на телеканале СТС Love по будням в 19:00.