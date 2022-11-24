А умеем ли мы строить здоровые отношения? Не научившись понимать и любить самого себя, с другими это вряд ли получится сделать

Любовь к себе является основополагающей в построении отношений с другими. В этом нет никаких сомнений, и есть множество аргументов, подтверждающих данный факт. Именно поэтому каждый человек должен пройти эту школу, которая научит чуткости, пониманию, прощению и многим другим качествам, которые помогут себя полюбить и жить в гармонии с другими людьми.

Не бойтесь страданий

Иногда душа должна пострадать, поскольку она живая и ей свойственны разные эмоции. Те, кто боится страданий, сторонятся любви, поскольку опасаются нанесения душевных ран со стороны другого человека.

Вы не бойтесь, поскольку такие уроки нужны для понимания истины. Так вы сможете лучше себя узнать и сильнее полюбить, ведь только вы сами сумеете себя поддержать лучше, чем кто бы то ни был.

Следуйте своим потребностям

Научитесь ставить свои потребности на высшую ступень, пусть они будут приоритетными. Не исключено, что иногда можно чем-то пожертвовать, но такие ситуации должны быть редкими исключениями из правил и оправданными.

В иных случаях только вы, ваши интересы и желания должны быть важнее, чем все остальное, поскольку находиться в состоянии дискомфорта означает разрушать себя изнутри, а вы должны чувствовать себя хорошо, чтобы иметь возможность поделиться этим с другими.

Не отказывайтесь от своей мечты

Есть много примеров людей, которые ради своего партнера отказались от своей мечты. Чаще всего итог бывает предсказуемым: как минимум один человек остался несчастным, а другой – неблагодарным (в худшем случае несчастными стали оба). Поэтому сделайте все возможное, чтобы не предать свою мечту, и сумейте совместить это с любовью. Поверьте, у вас все получится, и найдутся помощники (не исключено, что в лице избранника).

Позаботьтесь о личном пространстве

Можно недооценить значение личного пространства и посчитать, что от него можно отказаться одному человеку, принеся себя в жертву другому, или обоим вместе. На самом деле в таких условиях о гармоничной жизни можно забыть, поскольку все люди нуждаются в собственной территории, границы которой никогда не будут нарушены.

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Если вы сумеете ее обозначить для себя и окружающих, избранник также не будет обделен. Вы всегда сможете понять человека, которому надо побыть наедине с собой, и не станете этому препятствовать.

Примите и простите себя

Вы должны принять себя таким, какой вы есть, ценя свою уникальность и неповторимость. Речь идет о положительных и отрицательных качествах характера, умениях и ошибках, победах и поражениях. Нельзя никому подражать и подстраиваться, нельзя лицемерить и лгать самому себе. Также надо научиться себя прощать, поскольку чувство вины является крайне негативным и разрушительным. Если вы усвоите эту истину, к другим людям вы будете относиться точно так же, ваша любовь будет безусловной. Вы готовы принимать партнера таким, каков он есть, его не вините и не обижаетесь сами.

Наслаждайтесь своей жизнью и любовью

Умейте радоваться сами и дарите радость другим людям. Только любящий себя человек может быть веселым, оптимистично настроенным и интересным для других. Также он будет любимым, поскольку однозначно этого достоин.