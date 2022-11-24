 

Два южных участка МСД соединит тоннель через железнодорожные пути Павелецкого направления

24.11.2022, 18:10, Разное
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Московский скоростной диаметр – это новая бессветофорная магистраль столицы, которая пройдет от платной дороги Москва – Санкт-Петербург до Симферопольского шоссе с ответвлением на трассу М-12, ведущую в Казань. МСД станет одной из крупных городских магистралей, как МКАД и ТТК.

Новая автомобильная дорога свяжет крупные вылетные магистрали Москвы: Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское, Каширское и Варшавское шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты.

Строительство диаметра разделено на участки – северный и южный. На втором сейчас создается тоннель – от путей Павелецкого направления Московской железной дороги до МКАД. Сооружение свяжет два участка Юго-Восточной хорды (часть МСД). Это позволит улучшить транспортную ситуацию в районах Бирюлево Западное и Царицыно.

Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что данный объект готов на 42%. По его словам, недавно специалисты начали армировать и бетонировать портальные рамы и подпорные стенки тоннеля на южном участке МСД.

“В настоящее время завершены работы по открытой части тоннеля, устройству защитного экрана из труб и креплению стартового и приемных котлованов”, – рассказал Загрутдинов.

Напомним, движение по
последнему участку северной части
Московского скоростного диаметра было запущено в День города, который отметили в августе этого года. МСД уже входит в десятку самых популярных магистралей столицы. Одной из самых востребованных дорог города этот диаметр стал меньше чем за два месяца.

Движение по всему МСД будет запущено в 2023 году. Тогда можно будет пересечь Москву с севера на юго-восток всего за 40 минут при средней скорости 90 километров в час.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке столицы построят и реконструируют 10 дорожных объектов, которые станут частью Московского скоростного диаметра. О реализации новых дорожных проектов в Юго-Восточном административном округе, которые улучшат транспортную доступность ряда районов, рассказывал Рафик Загрутдинов. Его слова приводили “Дни.ру”.


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