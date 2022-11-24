 

“Уже хорошо”: кинутый женой раскабаневший Пресняков зажег с грудастой блондинкой

24.11.2022, 18:10, Разное
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В последнее время вокруг семьи Владимира Преснякова и Натальи Подольской ходит много слухов. После рождения в семье второго сына слухи о разладе в паре только усилились, при этом звездная чета всячески от них отбрыкивается. Несмотря на это, внимательные поклонники то и дело замечают за ними странности.

К примеру, недавно Наталья Подольская озадачила россиян грустными и экзистенциальными сторис, в которых показала, как пьет напоминающий вино красный напиток, а на следующий день собирает чемоданы. Фанаты отметили, что о муже певица говорит все реже в своем аккаунте. Кроме того, фанаты в последнее время стали замечать, что Пресняков запустил себя и раскабанел.

На днях на презентации нового телевизионного сезона канала Ru.TV Владимир Пресняков неожиданно появился в компании коллеги Анны Семенович. В интервью журналистам певец с грустью отметил, что жена Наталья Подольская не взяла его с собой в отпуск. Недавно артист перенес ковид.

“Это коварная болезнь, после которой я до сих пор восстанавливаюсь. Но чувствую себя уже хорошо”, – сказал Владимир Пресняков.

Скучать брошенному женой артисту долго не пришлось. На торжественной церемонии было полно фигуристых красоток, так что хулиган зажег с грудастой блондинкой Анной Семенович и другими звездами.


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