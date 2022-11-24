Дженнифер Лопес удалила весь контент из соцсетей — поклонники гадают, что же произошло

53-летняя Джей Ло “обнулилась” в социальных сетях. Обескураженные поклонники гадают, что же могло послужить причиной “сноса” абсолютно всех постов в блоге певицы, включая аватар — теперь вместо фотографии профиля мы видим черный траурный круг. Впрочем, активная ссылка на официальный веб-сайт Лопес в шапке профиля по-прежнему присутствует.

Часть фанатов опасается, что в семье молодоженов Джей Ло и Бена Аффлека наметился разлад — именно поэтому певица решила начать все сначала. Впрочем, в эту теорию верится с трудом — судя по последним новостям, в отношениях у Беннифер все замечательно. Буквально на днях Джей Ло вкладывала на своей странице трогательное видео, на котором нежно обнимается с Беном.

Другие поклонники предположили, что поп-дива просто решила отдохнуть от соцсетей. Третьи же уверены, что внезапное удаление контента — это маркетинговый прогрев публики перед важным анонсом: вскоре певица вполне может сообщить о выходе новой музыки или участии в очередном фильме. Напомним, ее компания Nuyyorican Productions подписала в 2021 году многолетний контракт с Netflix на создание художественных фильмов, сериалов и иного контента без сценария. Основная часть проектов будет поддерживать актрис, писательниц и женщин-режиссеров.

Отметим, что также сейчас к выходу готовится новый ромком “Моя пиратская свадьба” с Дженнифер Лопес в главной роли. Картина выйдет на Amazon Prime Video 23 января следующего года, так что, вполне вероятно, что “обнуление” социальных сетей Джей Ло и промо-кампания ленты совпали отнюдь не случайно.

В середине октября Дженнифер Лопес и Бен Аффлек впервые вышли в свет в статусе мужа и жены. Этим летом они сочетались узами брака аж дважды. Сначала, 16 июля, тайно расписались в Лас-Вегасе, а позже закатили трехдневное торжество со множеством гостей в поместье Аффлека в Райсборо, штат Джорджия.