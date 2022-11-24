 

“Я забыла плохое, мой мозг так устроен”: Ида Галич о бывшем муже и потерянной дружбе с Настей Ивлеевой в новом интервью

24.11.2022, 18:05, Разное
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Сегодня на YouTube-канале Надежды Стрелец вышло новое интервью с 32-летней телезвездой Идой Галич. Естественно, не обошлось без разговоров о личном. В диалоге с ведущей Ида призналась, что не имеет к своему экс-супругу Алану Басиеву никаких претензий и не держит на него зла – она проработала сердечные травмы и отпустила обиды.

Я забыла все плохое, мой мозг так устроен. Мне от Алана вообще ничего не надо. Он — отец моего ребенка, сын его любит безусловной любовью, я рада, что они всегда будут друг у друга. У меня к бывшему мужу нет ни одной претензии. Я все это проработала, смогла понять себя и отпустила. Он интегрирован в жизнь сына насколько может. И я не буду даже пробовать судить, много это или мало, – объяснила она. – Я от него ничего не жду. Не потому, что вся такая осознанная, просто у меня прикрыты базовые потребности, мой ребенок ни в чем не нуждается… 

Впрочем, Ида отметила, что, имея более скромные финансовые возможности для воспитания ребенка, она, возможно, поменяла бы свою точку зрения. Также Галич откровенно рассказала об отношениях с лучшей подругой Настей Ивлеевой после нашумевшего конфликта. По словам телеведущей, им так и не удалось вернуть прежнюю дружбу, и на данный момент их общение практически сошло на нет.

Мы с Настей сейчас практически не общаемся, переписываемся иногда. Следим друг за другом в социальных сетях. Мне была Настя близка, мне было с ней хорошо. У нас случился крутой альянс. Неправильно сейчас ворошить прошлое. Почему? Как? Ну вот так получилось, – с сожалением заключила Галич. 

Напомним, что Ида Галич подтвердила подтвердила расставание с Аланом Басиевым в январе прошлого года, а спустя два месяца впервые рассказала о разводе и других подробностях в интервью Светлане Бондарчук. Ида Галич и Алан Басиев поженились в 2018-м, а 7 февраля 2020 года у супругов родился сын — мальчика назвали Леон.

В марте этого года Ида призналась, что закрутила новый роман. Им оказался блогер Стас Круглицкий (STAS PROSTO KLASS). Правда, совсем недавно влюбленные расстались, оставшись хорошими друзьями.

Ида с бывшим мужем и сыном


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