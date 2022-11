Мнение: Замедление роста мирового населения, планета на грани вымирания, зелёная энергетика повышает выбросы

1. График роста мирового населения показывает любопытную тенденцию. До XXI века темпы роста быстро ускорялись. Чтобы увеличить население планеты с 1 миллиарда до 2 миллиардов, понадобилось 123 года. До 3-х миллиардов — всего 33 года. Далее пошло ещё быстрее: до 4-х миллиардов – всего 14 лет, до 5 – 13 лет, до 6 – 12 лет. Отметка в 6 миллиардов была достигнута в 1999 году. После неё ускорение начало затухать: 7 миллиардов были достигнуты также через 12 лет, в 2011 году; 8 миллиардов были достигнуты через 11 лет, однако под самый конец 2022 года, в середине ноября (ссылка).



Похоже, далее будет разворот: каждый следующий миллиард будет набираться всё медленнее. На 9-й миллиард может потребоваться порядка 15-20 лет, на 10-й – ещё больше.

2. Блогер Genby считает, что вопреки победным реляциям о рекордах мирового народонаселения, человечество уже находится на пороге начала вымирания (ссылка):



Везде пишут что 15 ноября население Земли составило 8 млрд человек. Некоторые “эксперты” в ООН прогнозируют 8,5 млрд в 2030 году, 9,7 миллиарда в 2050 году. В 2080-х годах население достигнет пика примерно в 10,4 млрд человек и останется на этом уровне до 2100 года.

На самом деле, 10 млрд население Земли уже не достигнет. Человечество в следующем году начнет вымирать. В 2021 общемировой СКР составлял 2,32. В 2022 СКР составит 2,27 при 2,24, необходимых для простого воспроизводства (селективные женские аборты, младенческая и детская смертность как факторы). В 2023 году общемировой СКР упадет ниже 2,24.

Ситуация напоминает положение с фертильностью в РСФСР в 1963-64 годах. В 1963 году СКР составил 2,31, в 1964 – 2,19. Именно с этого момента, с 1964 года началось вымирание населения России, а не с момента превышения смертности над рождаемостью. С момента прекращения воспроизводства населения. Через полтора поколения (разница между ожидаемой продолжительностью жизни и средним возрастом рождения первого ребенка у женщины, 25-30 лет) родители из поколения, которое перестало воспроизводится, стареют и начинают умирать. И тогда рождаемость становится ниже смертности. Для РСФСР это был 1992 год. Для России он наступил чуть ранее, из за низкого ОПЖ и развала коммунистами страны. Для мира этот момент наступит в районе 2057-2062 года. Пик населения будет в 2060 году, чуть-чуть не дойдя до 10 млрд.

3. Даже западные учёные (британские, немецкие, американские и канадские) вынуждены признать, что на текущем этапе переход на «зелёную энергетику» не снижает выбросы CO2 в атмосферу, а наоборот, увеличивает. Но, разумеется, решение этой проблемы у них одно – строить инфраструктуру для зелёной энергетики ещё быстрее и как можно больше (ссылка):

Международная группа ученых показала, что переход от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии сам по себе приведет к кратковременному увеличению выбросов углерода из-за строительства соответствующей инфраструктуры. Однако быстрый запуск ветряных турбин, солнечных батарей и других установок компенсирует это повышение. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Предыдущее исследование прогнозировало стоимость новой энергетической инфраструктуры, необходимой для достижения нулевых выбросов углерода, которая составила 3,5 триллиона долларов в год до 2050 года. В новой работе исследователи подсчитали возможные выбросы, связанные с потреблением энергии в горнодобывающей промышленности, транспорте, строительстве и других видах деятельности, необходимых для создания массивных ферм солнечных батарей, ветряных турбин, а также инфраструктуры для геотермальных и других возобновляемых источников энергии.

Оказалось, что при нынешних темпах строительства зеленой инфраструктуры к 2100 году внедрение возобновляемых источников энергии приведет к выбросам 185 миллиардов тонн углекислого газа, что эквивалентно 5-6 годам нынешних углеродных выбросов. Этот сценарий приведет к повышению глобальной температуры выше доиндустриальных значений на 2,7 градуса к концу столетия. Если же построить инфраструктуру достаточно быстро, чтобы ограничить повышение температуры двумя градусами Цельсия, то выбросы сократятся вдвое — до 95 миллиардов тонн.

Рассчитывать на ускорение сроков строительства – весьма опрометчиво (как правило, наоборот, надо рассчитывать на затягивание).

Кроме того, по-прежнему вызывает большие сомнения готовность нынешних зелёных технологий к спасению планеты, эффективность зелёной энергетики. Из-за её массового субсидирования на Западе и неясности с тем, сколько будет стоить переработка отходов (солнечных батарей и лопастей ветрогенераторов) пока ещё нет чёткого представления, в какую цену в итоге всё это выльется.

Поэтому если сегодня Запад или даже весь мир ускоренно вложатся в зелёные технологии нынешнего поколения, велик риск, что через пару десятков лет они устареют и энергетическую проблему не решат, и придётся делать не менее масштабные вложения в технологии следующего поколения. Зелёным, конечно, это будет только в радость. Но во что это обернётся для простых людей, насколько это дополнительно повысит глобальную температуру?

Мы уже видим, что попытки Запада методом «шоковой терапии» отказаться от российских углеводородов привели пока что не к ускоренному переходу на зелёную энергию, а к использованию дров и кизяка, к вырубке лесов и расконсервации угольных шахт. К этому они теперь призывают остальной мир?