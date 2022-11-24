Мнение: Замедление роста мирового населения, планета на грани вымирания, зелёная энергетика повышает выбросы
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1. График роста мирового населения показывает любопытную тенденцию. До XXI века темпы роста быстро ускорялись. Чтобы увеличить население планеты с 1 миллиарда до 2 миллиардов, понадобилось 123 года. До 3-х миллиардов — всего 33 года. Далее пошло ещё быстрее: до 4-х миллиардов – всего 14 лет, до 5 – 13 лет, до 6 – 12 лет. Отметка в 6 миллиардов была достигнута в 1999 году. После неё ускорение начало затухать: 7 миллиардов были достигнуты также через 12 лет, в 2011 году; 8 миллиардов были достигнуты через 11 лет, однако под самый конец 2022 года, в середине ноября (ссылка).
Похоже, далее будет разворот: каждый следующий миллиард будет набираться всё медленнее. На 9-й миллиард может потребоваться порядка 15-20 лет, на 10-й – ещё больше.
2. Блогер Genby считает, что вопреки победным реляциям о рекордах мирового народонаселения, человечество уже находится на пороге начала вымирания (ссылка):
Везде пишут что 15 ноября население Земли составило 8 млрд человек. Некоторые “эксперты” в ООН прогнозируют 8,5 млрд в 2030 году, 9,7 миллиарда в 2050 году. В 2080-х годах население достигнет пика примерно в 10,4 млрд человек и останется на этом уровне до 2100 года.
На самом деле, 10 млрд население Земли уже не достигнет. Человечество в следующем году начнет вымирать. В 2021 общемировой СКР составлял 2,32. В 2022 СКР составит 2,27 при 2,24, необходимых для простого воспроизводства (селективные женские аборты, младенческая и детская смертность как факторы). В 2023 году общемировой СКР упадет ниже 2,24.
Ситуация напоминает положение с фертильностью в РСФСР в 1963-64 годах. В 1963 году СКР составил 2,31, в 1964 – 2,19. Именно с этого момента, с 1964 года началось вымирание населения России, а не с момента превышения смертности над рождаемостью. С момента прекращения воспроизводства населения. Через полтора поколения (разница между ожидаемой продолжительностью жизни и средним возрастом рождения первого ребенка у женщины, 25-30 лет) родители из поколения, которое перестало воспроизводится, стареют и начинают умирать. И тогда рождаемость становится ниже смертности. Для РСФСР это был 1992 год. Для России он наступил чуть ранее, из за низкого ОПЖ и развала коммунистами страны. Для мира этот момент наступит в районе 2057-2062 года. Пик населения будет в 2060 году, чуть-чуть не дойдя до 10 млрд.
3. Даже западные учёные (британские, немецкие, американские и канадские) вынуждены признать, что на текущем этапе переход на «зелёную энергетику» не снижает выбросы CO2 в атмосферу, а наоборот, увеличивает. Но, разумеется, решение этой проблемы у них одно – строить инфраструктуру для зелёной энергетики ещё быстрее и как можно больше (ссылка):
Международная группа ученых показала, что переход от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии сам по себе приведет к кратковременному увеличению выбросов углерода из-за строительства соответствующей инфраструктуры. Однако быстрый запуск ветряных турбин, солнечных батарей и других установок компенсирует это повышение. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.
Предыдущее исследование прогнозировало стоимость новой энергетической инфраструктуры, необходимой для достижения нулевых выбросов углерода, которая составила 3,5 триллиона долларов в год до 2050 года. В новой работе исследователи подсчитали возможные выбросы, связанные с потреблением энергии в горнодобывающей промышленности, транспорте, строительстве и других видах деятельности, необходимых для создания массивных ферм солнечных батарей, ветряных турбин, а также инфраструктуры для геотермальных и других возобновляемых источников энергии.
Оказалось, что при нынешних темпах строительства зеленой инфраструктуры к 2100 году внедрение возобновляемых источников энергии приведет к выбросам 185 миллиардов тонн углекислого газа, что эквивалентно 5-6 годам нынешних углеродных выбросов. Этот сценарий приведет к повышению глобальной температуры выше доиндустриальных значений на 2,7 градуса к концу столетия. Если же построить инфраструктуру достаточно быстро, чтобы ограничить повышение температуры двумя градусами Цельсия, то выбросы сократятся вдвое — до 95 миллиардов тонн.
Рассчитывать на ускорение сроков строительства – весьма опрометчиво (как правило, наоборот, надо рассчитывать на затягивание).
Кроме того, по-прежнему вызывает большие сомнения готовность нынешних зелёных технологий к спасению планеты, эффективность зелёной энергетики. Из-за её массового субсидирования на Западе и неясности с тем, сколько будет стоить переработка отходов (солнечных батарей и лопастей ветрогенераторов) пока ещё нет чёткого представления, в какую цену в итоге всё это выльется.
Поэтому если сегодня Запад или даже весь мир ускоренно вложатся в зелёные технологии нынешнего поколения, велик риск, что через пару десятков лет они устареют и энергетическую проблему не решат, и придётся делать не менее масштабные вложения в технологии следующего поколения. Зелёным, конечно, это будет только в радость. Но во что это обернётся для простых людей, насколько это дополнительно повысит глобальную температуру?
Мы уже видим, что попытки Запада методом «шоковой терапии» отказаться от российских углеводородов привели пока что не к ускоренному переходу на зелёную энергию, а к использованию дров и кизяка, к вырубке лесов и расконсервации угольных шахт. К этому они теперь призывают остальной мир?
Источник: Место для дискуссий
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