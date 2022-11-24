Новогодние образы с пайетками и идеи, как носить такую одежду после праздников

Для создания вечерних образов нередко мы используем одежду с пайетками и блестками. Однако после торжеств эти вещи, как правило, остаются лежать в шкафу до следующих праздников. На самом деле из легко интегрировать в повседневный стиль. Рассматриваем идеи, как это сделать.

Водолазка с пайетками

Для создания праздничного лука в стиле барбикор сочетайте водолазку с пайетками с розовыми брюками (прямого кроя или клеш). Впоследствии вы можете вместо ярких штанов надеть черные, например — и у вас получится хороший образ в стиле кэжуал.

Блестящий пиджак

Отдавайте предпочтение пиджаку оверсайз. В контексте вечернего образа вы можете смиксовать его с мини-платьем или с элегантными светлыми брюками. Чтобы интегрировать изделие в повседневный лук, сочетайте его с обычными джинсами.

Укороченный топ

Кроп-топ с пайетками — универсальная вещь. С ней можно создавать любые образы: праздничные и повседневные.

Для торжеств создайте такой лук, где топ будет виден. Если же собираетесь в офис, то можете просто набросить пиджак сверху.

Юбка

Отдавайте предпочтение блестящей юбке длины миди. Хорошее решение — это изделие оттенка металлик (золотистое или серебристое). На вечеринке с такой юбкой вы можете сочетать топ с глубоким декольте. В офис же оправляйтесь в свитере или в водолазке в минималистичном дизайне.

Платье

Платье с пайетками, да еще и черного цвета — это та вещь, которой точно стоит пополнить свой гардероб. Она уместна в контексте любого образа. Если в таком платье вы появитесь на торжестве, то все оценят ваш сдержанный и элегантный образ. В то же время если вы придете на встречу с друзьями в кафе или даже в офис, то тоже будете выглядеть стильно.

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Брюки

Блестящие брюки с эффектом металлик плюс ассиметричный топ — прекрасный наряд как для молодежной вечеринки. Что касается создания повседневного образа, то сочетайте такие штаны с консервативной одеждой нейтральных оттенков без декора. К примеру, это может быть черная футболка и такого же цвета блейзер оверсайз. Либо просто однотонный свитер крупной вязки.

Обувь

Обувь с блестками и стразами однозначно делает любой образ более нарядным. Отдавайте предпочтение ботинкам или туфлям черного цвета — они более универсальные. На вечеринку сочетайте их с любым ярким нарядом. Для работы миксуйте такую обувь с классическим брючным костюмом.

Свитер

Свитер, украшенный пайетками и короткая юбка — ненавязчивый и в то же время нарядный лук для вечеринки. Впоследствии можете сочетать такой верх с юбкой миди нейтрального темного оттенка.