Космические пучки: как сделать прическу родом из 90-х, которая снова в моде

В последнее время в моду возвращается жизнерадостный и экстравагантный стиль 90-х. Касается это, конечно же, в том числе и причесок. К примеру, очень модными в сезоне осень-зима 2022-23 гг. будут космические пучки. Делать такую прическу можно в нескольких вариантах и с использованием разных аксессуаров.

Также стилисты считают, что очень неплохо подходит эта укладка как для длинных волос, так и для волос средней длины. На короткой прическе пучки, скорее всего, получатся слишком маленькими.

Как делают прическу: первый этап

Чтобы сделать модные космические пучки, в первую очередь волосы нужно разделить на ровный пробор. Далее следует сделать гладкими волосы на затылке. Отсутствие объема сзади позволит создать необходимый контраст с самими пучками. Чтобы сделать волосы на затылке гладкими, можно использовать обычную массажную расческу.

Также, создавая такую прическу, обязательно нужно убедиться в том, что пробор получился максимально ровным. Иначе готовая укладка будет смотреться некрасиво и нелепо.

Как сделать сами пучки

На следующем этапе можно приступать к созданию самих пучков. Для этого нужно собрать волосы и связать их в хвосты. Выполняя этот шаг, можно проявить максимум фантазии. При желании можно сделать как очень высокие хвосты, так и низкие. В обоих случаях готовые пучки будут смотреться очень стильно и привлекательно.

Единственное, на этом этапе очень важно убедиться в том, что хвосты сделаны строго на одном уровне. В противном случае пучки получатся кривыми.

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Начес

Начес на волосах любят делать далеко не все женщины. Но в космической прическе с пучками создать объем можно только с помощью начеса. Начес на хвостиках позволит сделать большие, хорошо заметные пучки. Однако тем, кто предпочитает маленькие пучки, начес, конечно, можно и не делать.

Как сделать пучки

После того как начес на хвостиках будет сделан, можно приступать к созданию самих пучков. Для их формирования нужно всего лишь обернуть волосы вокруг основания хвостов и заколоть их заколками либо закрепить резинками. Тем, кто хочет добиться естественного эффекта, стоит немного потянуть петли пучков, расслабляя их. Это придаст прическе более неряшливый и натуральный вид.

Чтобы прическа оставалась аккуратной подольше, пучки можно побрызгать лаком для волос.

Таким образом, технология создания космических пучков не представляет собой ничего особенно сложного. Однако делать такую прическу нужно с соблюдением всех правил. В этом случае пучки получатся красивыми и эффектными. На заключительном этапе останется лишь расчесать и уложить оставшиеся свободными волосы.