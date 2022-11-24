 

Грета Тунберг назначена министром экономики Швеции

24.11.2022, 17:33, Разное
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Министр экономики Швеции Магдалена Андерсон подала в отставку.

Вместо себя чиновница рекомендовала назначить молодую экоактивистку Грету Тунберг, являющуюся, по её мнению, специалистом по всем вопросам.

По данным газеты Svenska Dagbladet, к рекомендации уже прислушались и все соответствующие документы подписаны. Пока что о назначении не объявляют публично, выжидая лучшего момента.

– Сегодня, в момент рецессии, экономике необходимы нестандартные меры и руководители нового типа. Наши базовые знания устарели, действуя по привычным механизмам, ситуацию не исправить, иногда лучше поручить такую работу человеку без знаний. Оптимальным кандидатом на пост министра я считаю Грету Тунберг, — сказала Андерсон.

Неизвестно, как к назначению относится сама Грета. Согласно шведским законам, она имеет право отказаться от назначения в трёхдневный срок. В ином случае уже через неделю она получит масштабные полномочия не только в Швеции, но и в Евросоюзе в целом.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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