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Как повысить шансы на получение кредита?

24.11.2022, 17:36, Детали
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Банки периодически ужесточают свои требования при оформлении кредитов. Сегодня получить нужную сумму тем, кто не имеет кредитную историю, имел просрочки по выплатам в прошлом, сложно. Связано это частично с ростом инфляции и ощутимым сокращением доходов. Сами банки, на фоне роста статистики по просроченным долгам, стали относится к процессу одобрения заявок более серьезно. Есть несколько шагов, увеличивающих шансы на положительное решение.

Подготовка

Сначала изучите, в каком банке лучше брать кредит. Изучите актуальные условия от разных учреждений, сравните проценты и общую сумму переплаты при одних и тех же сроках, суммах. Обязательно заранее подготовьте все документы. Получите справку о доходах, подготовьте заверенную копию трудовой книжки, если имеете официальное место работы. Если имеете дополнительный источник дохода, подумайте над тем, как его подтвердить.

Найдите поручителей

Банки не всегда требуют предоставить о них информацию в обязательном порядке, но вы можете заранее задуматься на этим. Главное, не забудьте поговорить с выбранными людьми, получить их согласие. Поручителями должны выступать люди со стабильным доходом.

Поручительство актуально, когда у заемщика и соответчика есть общие цели. Например, семья, общий бизнес. Тогда все стороны заинтересованы в получении займа.

Решите все вопросы с залоговым имуществом

Если по условиям кредитного предложения залог не нужен, готовность его предоставить покажет ваши серьезные цели. В качестве обеспечения могут выступить:

  • ценные вещи;
  • автомобили;
  • недвижимость;
  • бытовая техника.

При выборе залога помните: банк одобряет кредит в пределах 70-80% от оценочной стоимости залогового имущества. Срок кредитования, ставки и другие параметры будут определены в индивидуальном порядке.

Обращайтесь в «свой» банк

Если вы получаете через него зарплату, имеете дебетовые карты, вклады, то велика вероятность одобрения кредита. Банк видит, какие операции происходят на вашем счете. На основе ранее внесенных и новых сведений финансовому учреждении легче составить кредитный рейтинг клиента, оценить его платежеспособность. Обязательно учитывается соотношение доходов и расходов, долговые обязательства.

Следите за КИ

Ее наличие – плюс. Отличный вариант, если вы берете деньги в долг у банка, вносите по графику все взносы, закрываете долги, а потом берете новые обязательства. Не забывайте своевременно оплачивать услуги ЖКХ, штрафы. Не копите долгов. Чем больше сумму хотите получить, тем больше параметров учитывает финансовое учреждение.




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