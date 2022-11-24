Путин наградил так называемого военкора Пегова орденом Мужества

Военный корреспондент Семен Пегов награжден орденом Мужества, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Пегов награждается «за мужество, отвагу и самоотверженность», проявленные при выполнении профессионального долга, говорится в указе. Его текст приводится на сайте Кремля.

В конце октября Пегов получил ранение, подорвавшись на мине «лепесток», у него зафиксировали минно-взрывную травму. Врачи оценивали его состояние как удовлетворительное.

Пегов ведет Telegram-канал WarGonzo. В телеграм-канале проекта после сообщения о награждении появилась лаконичная запись «Служу России!»

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