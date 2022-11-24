 

Появилось видео крушения параплана в Краснодарском крае

24.11.2022, 17:10, Новости дня
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Кадры крушения параплана, во время которого погибли люди, появились в социальной сети.

На видеозаписи можно увидеть, как параплан резко меняет траекторию полета и начинает снижение, происходящее комментируют местные жители. Далее он скрывается за деревьями.

Позже публикуются кадры с места крушения. Видны поврежденные машины. Купол параплана повис на газовой трубе, а подвесная система вместе с пассажиром упала на машины, информирует «Фонтанка».

Напомним, инцидент случился в четверг в городе Хадыженске на Кубани. В результате крушения погибли два человека, прокуратура региона по факту трагедии проводит проверку. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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