Появилось видео крушения параплана в Краснодарском крае
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Кадры крушения параплана, во время которого погибли люди, появились в социальной сети.
На видеозаписи можно увидеть, как параплан резко меняет траекторию полета и начинает снижение, происходящее комментируют местные жители. Далее он скрывается за деревьями.
Позже публикуются кадры с места крушения. Видны поврежденные машины. Купол параплана повис на газовой трубе, а подвесная система вместе с пассажиром упала на машины, информирует «Фонтанка».
Напомним, инцидент случился в четверг в городе Хадыженске на Кубани. В результате крушения погибли два человека, прокуратура региона по факту трагедии проводит проверку.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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