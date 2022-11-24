 

Корчевников и Газманов осудили действия Галкина

24.11.2022, 17:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Телеведущий Борис Корчевников и артист Олег Газманов осудили действия Максима Галкина (признан иноагентом), по их мнению, комик решил сжечь мосты с Родиной.

Корчевников в «Судьбе человека» на канале «Россия 1» заявил, что Галкин стал для него неожиданностью, так как «ни слова не сказал в поддержку людей, которые сейчас умирают за него», передает StarHit.

«Знаете, почему? Где он был бы, если не наш президент? Где он был бы, если бы не его родная земля?! Благодаря ей он построил шикарный дворец. Он ни слова не сказал в поддержку людей, которые сейчас умирают за него. Это неожиданность, правда», – сказал телеведущий.

Газманов в свою очередь поддержал слова Корчевникова.

«Мы были дружны. Талантливый человек, но то, что он предал свою страну – ужасно. Не удивился его отъезду. Гадко то, что он оттуда порочит Родину. Ну как так можно вообще? У нас свободная страна, кто хочет – может уехать. А плевать назад, как минимум, некрасиво. Есть такой комплекс эмигранта. Он начинает ругать свою страну, чтобы оправдать отъезд. Когда это делают непубличные люди – понятно. Когда это делают звезды… Как им потом с этим жить? Это тяжело», – высказался артист.

Ранее министерство юстиции России включила в список физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов, российского юмориста Максима Галкина.

Позднее Галкин (признан иноагентом) заявил, что не считает себя иноагентом, не вовлечен в политическую деятельность, а уже 28 лет занимается юмористическим жанром и будет продолжать это делать. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.09.21 / В третий круг парного разряда US Open пробились две украинки

01.08.20 / Вирусолог рассказал о сложностях массовой вакцинации от коронавируса

21.08.20 / Япония и США будут использовать маленькие спутники против больших ракет России, Китая и КНДР

19.01.21 / Главе КСУ Тупицкому сообщили о подозрении

25.01.22 / В ЛНР заявили о временной уступке Украины под жестким давлением России

17.07.21 / В Ровенской области в ДТП попал автобус Киев – Вроцлав. Госпитализированы 16 человек

02.04.21 / Осиротевшего из-за коронавируса новорожденного отдадут под опеку дальней родственнице

04.10.21 / СБУ заявила о разоблачении хищения 2,7 млн грн в Сумской области при строительстве отделения для больных COVID-19

26.07.20 / Следком РФ не обнаружил криминала в смерти трехлетнего крымчанина Мусы Сулейманова

26.01.21 / Мнения: Майдану не нужна революционная ситуация

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика