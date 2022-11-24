Корчевников и Газманов осудили действия Галкина

Телеведущий Борис Корчевников и артист Олег Газманов осудили действия Максима Галкина (признан иноагентом), по их мнению, комик решил сжечь мосты с Родиной.

Корчевников в «Судьбе человека» на канале «Россия 1» заявил, что Галкин стал для него неожиданностью, так как «ни слова не сказал в поддержку людей, которые сейчас умирают за него», передает StarHit.

«Знаете, почему? Где он был бы, если не наш президент? Где он был бы, если бы не его родная земля?! Благодаря ей он построил шикарный дворец. Он ни слова не сказал в поддержку людей, которые сейчас умирают за него. Это неожиданность, правда», – сказал телеведущий.

Газманов в свою очередь поддержал слова Корчевникова.

«Мы были дружны. Талантливый человек, но то, что он предал свою страну – ужасно. Не удивился его отъезду. Гадко то, что он оттуда порочит Родину. Ну как так можно вообще? У нас свободная страна, кто хочет – может уехать. А плевать назад, как минимум, некрасиво. Есть такой комплекс эмигранта. Он начинает ругать свою страну, чтобы оправдать отъезд. Когда это делают непубличные люди – понятно. Когда это делают звезды… Как им потом с этим жить? Это тяжело», – высказался артист.

Ранее министерство юстиции России включила в список физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов, российского юмориста Максима Галкина.

Позднее Галкин (признан иноагентом) заявил, что не считает себя иноагентом, не вовлечен в политическую деятельность, а уже 28 лет занимается юмористическим жанром и будет продолжать это делать.

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