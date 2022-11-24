В САО построят шесть ФОКов на месте экс-промзон

Реализация программы комплексного развития бывших промышленных зон и заброшенных территорий в Москве продолжается. Благодаря проекту такие места начинают работать на благо столицы и горожан. На территориях экс-промзон создаются высокотехнологичные производства и деловые кварталы. Так появляются новые рабочие места. Кроме того, там возводятся жилые кварталы вместе с объектами социальной инфраструктуры (школы, детские сады, спортивные объекты и т. д.).

Так, в рамках программы комплексного развития территорий в Северном административном округе построят шесть физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОКов) – в районах Головинский, Коптево, Восточное и

Западное Дегунино. В настоящий момент на этих территориях находятся склады, гаражи, а также стоянки для спецтехники.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что общая площадь шести спортивных объектов составит 20 тысяч квадратных метров, а участков, на которых начнется строительство, – примерно 113 гектаров.

“Планируется инвестировать более 240 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит порядка девяти миллиардов рублей”, – рассказал Ефимов.