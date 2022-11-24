 

О возвращении Рианны на сцену после многолетнего перерыва снимут документальный фильм

24.11.2022, 16:40, Разное
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Как сообщает The Sun, Рианна заключила многомиллионную сделку с Apple TV+ на съемки документального фильма о ее возвращении на сцену перед выступлением на Суперкубке 12 февраля будущего года. Сумма сделки не раскрывается, но и так понятно – она как минимум с шестью нулями.

Существует огромный аппетит ко всему, что связано с Рианной, тем более что это будет ее крупное возвращение на сцену впервые за много лет. Рианна — огромная сила, с которой нужно считаться, когда дело касается музыки, поэтому Apple заплатила миллионы, — рассказал изданию источник в музыкальной индустрии.

По данным того же таблоида, фильм снимут во время репетиций и встреч артистки в преддверии финала Суперкубка. Это даст зрителям представление, какой на самом деле является жизнь певицы сейчас, когда она возвращается на сцену после рождения своего первенца. Впустит ли Рианна операторов в свой дом и покажет ли быт, а также сына, не сообщается.

Напомним, что Рианна взяла паузу в музыкальной карьере в 2016 году, когда записала саундтрек к фильму “Стартрек: Бесконечность” – “Sledgehammer”. В том же году вышел последний студийный альбом певицы под названием “Anti”, удостоенный премии “Грэмми” сразу в нескольких номинациях. А треки из него лидировали в канадских и американских чартах, а также попали в топ-10 в десяти странах, включая Германию, Францию и Бельгию. 

После этого Ри сосредоточилась на своем бьюти-бизнесе и производстве одежды. Впрочем, в феврале этого года она намекнула на то, что готовит “нечто особенное”, имея в виду новую полноформатную пластинку. Однако пока что эта информация не подтвердилась, и фанатам приходится довольствоваться тем, что есть. 

В в мае этого года поп-звезда родила первенца – у нее и рэпера A$AP Rocky родился сын. По слухам, они даже поженились, но сами они эту информацию не комментируют. В конце октября Рианна впервые вышла в свет после родов – она появилась на премьере “Черной пантеры” в Нью-Йорке со своим любимым. За несколько дней до этого, 28 октября, Рианна выпустила первый с 2016 года сингл “Lift Me Up”, который стал саундтреком к “Черной Пантере”. В нем артистка поет о спасительной силе любви, которая может оградить от небезопасного мира. Именно поэтому лирическая героиня композиции просит возлюбленного беречь ее.


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