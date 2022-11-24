Риск по-королевски: королева Испании Летиция появилась на публике в красных кожаных брюках

Модные эксперименты любят все, а особенно 50-летняя супруга короля Испании Филиппа VI Летиция, которая неофициально считается одной из самых стильных среди европейских монархов. Что неудивительно, ведь пока британская королевская особа принцесса Кэтрин не изменяет строгим и сдержанным платьям Emilia Wickstead, Летиция не боится появляться на публике в более неожиданных образах.

Так, накануне Ее Величество посетила мероприятие в Барселоне, посвященное проблемам психического здоровья. Для очередного выхода королева выбрала рискованный яркий образ, состоящий из облегающего алого джемпера и кожаных брюк с завышенной талией от Hugo Boss. Несвойственный для монарших особ аутфит она дополнила черными лодочками от обувного бренда LODI, кожаным ремнем Hugo Boss и парой сережек-капель от TICSILVER.

Отметим, что на встрече Летиция присутствовала одна, так как король Филипп занят поездкой в Катар, где поддерживает сборную Испании на Чемпионате мира по футболу 2022.

Для испанцев Летиция — настоящая икона стиля. Она далеко не всегда соблюдает общепринятый королевский дресс-код, например, носит эспадрильи на танкетке абсолютно везде. Так, летом она посетила торжественный прием во дворце Маривент на Майорке в ярком образе, в котором можно было бы смело появиться и на коктейльной вечеринке. В начале августа она вместе с семьей вышла на прогулку в шортах, тем самым в очередной раз нарушив правила. А в середине сентября, в преддверии своего юбилея, она повторила образ 16-летней дочери, принцессы Леонор. Кстати, также в октябре мы разбирали сразу 7 нетривиальных образов королевы Летиции из турне по Германии в отдельном материале.